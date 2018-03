Un equipo de ‘Sálvame’ se desplaza a República Dominicana para hablar con la familia de Ana Julia

Durante este miércoles, ‘Sálvame’ ha centrado parte de su programa en la muerte de Gabriel Cruz y la figura de Ana Julia, hasta el momento la presunta asesina del niño. Un equipo de ‘Sálvame’ se ha desplazado a la República Dominicana, de donde es Ana Julia, para hablar con su familia.

Los reporteros lo han tenido bastante complicado, porque miembros de la familia les han increpado. En su país de origen se están llevando a cabo investigaciones que desvelan más cosas sorprendentes de la vida de la presunta asesina del niño. Algunos testimonios hablan de que se quedó, presuntamente, con buena parte del dinero de una de sus parejas, engañándole desde el principio.

Gustavo González: “Es muy complicado defender a María”

Otra parte del programa ha seguido con los contenidos habituales. Gustavo González ha venido a ‘Sálvame’ para hablar de su novia María Lapiedra y de su entrada en la isla. Por un lado, reconoce que es bastante complicado defenderla en muchos momentos. En las confesiones, que salieron a la luz, de María a Kiko Hernández, la actriz le decía que en ‘Supervivientes’ quería poner celoso a Gustavo para vengarse de él. Entonces, el paparazzi ha remarcado que no le extraña, puesto que María: “Cada vez que ha tenido ánimo de venganza lo ha rentabilizado”.

La polémica continua y Kiko Hernández ha confesado que hay muchas más cosas que le ha contado María pero que no han salido a la luz: “Si lees las conversaciones que María tiene conmigo no continúas con ella”, le dijo a Gustavo. Por el momento, ellos siguen como pareja, aunque durante el transcurso de ‘Supervivientes’ puede pasar de todo, de manera que no sabemos si María flirteará con otros concursantes para verdaderamente darle celos a Gustavo, será una especie de venganza o, por otro lado, se hace para que dé juego al programa, algo que ya nos tiene acostumbrados la actriz.

En todo caso, las sinergias entre ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes 2018’, que empieza hoy a partir de las 22.00h, van a ser continuas, ya que ambos se retroalimentan de lo que suceda, especialmente, en la isla, para dotar de contenidos a ambos programas.