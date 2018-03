La mala elección de Paloma en el nuevo look de Rosi Arcas en ‘Cámbiame’

Hoy ha visitado el plató de ‘Cámbiame‘ Rosi Arcas, la segunda finalista de ‘Supervivientes 11‘ debido al inminente estreno que veremos esta noche en Telecinco. Además, Pelayo analiza el equipaje de los concursantes de ‘Supervivientes 2018‘. ¿Qué llevarán los concursantes en la maleta?

Pelayo ha sido el encargado de analizar las maletas de los concursantes de ‘Supervivientes 2018’ para ver si estaban bien equipados. ¿Cuál ha sido la respuesta de Pelayo? Pues que no. Los concursantes no van bien preparados, en cuanto a equipaje se refiere, a Honduras, pero sí que es verdad que ha admitido que Raquel Mosquera ha completado bien su tarea.

¿Qué les esperará a los concursantes de ‘Supervivientes 2018’ esta noche? No te pierdas su estreno en Telecinco.

Rosi Arcas busca un cambio para volver a verse guapa en ‘Cámbiame’

Rosi Arcas, como pasa con la mayoría de los concursantes de ‘Supervivientes’, volvió a casa con unos kilos menos y ella se veía fantástica. No obstante, con el paso de los años, no ha podido evitar coger unos kilos. Pero, ¿Es ese el único problema? Lo cierto es que no. La ex concursante de ‘Supervivientes‘ también admite que se ha dejado y que ya no se interesa por vestir bien. Hasta ahora.

Ahora acude a ‘Cámbiame’ para que Paloma se encargue de darle un look diferente. Ella ha comentado que quiere un término medio, ni muy extravagante ni muy dejada. ¿Lo habrá conseguido?

Lo cierto es que no. Rosi no se termina de ver con el look de Paloma, y su marido aún menos. A su marido no le gusta ni el peinado, ni la ropa, y ella ha admitido que se ve guapa, pero que se ve muy rara. Amor Romeira, la ex concursante de ‘Gran hermano‘ le ha dicho exactamente lo mismo. Que está muy guapa, sí, pero muy rara. Todo es acostumbrarse, ¿No es cierto?

¿Qué os parece a vosotros el cambio que Paloma le ha dado a Rosi? ¿Estaba mejor antes?

Gracias a Rosi, Carlota, la presentadora, ha descubierto que Rosa Benito le regala a todo el mundo exactamente lo mismo en el día de la boda. Un sobre con dinero y un marco de color plata. Amor le ha querido quitar hierro al asunto diciendo que ‘será algo típico en Chipiona‘. Cómico es, desde luego.