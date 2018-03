El programa más solero de las citas del amor actual, ‘First Dates’, sigue su curso con toda clase de amores y desamores. Este martes le tocó el turno a Lucía y Manuel, que tuvieron una buena cita a ciegas porque Lucía sintió el flechazo nada más ver a Manuel. “Me gustan rubias y altas”, decía el chico en su presentación. Durante toda la cena estuvieron mirándose y parecía que se deseaban. En fin, jóvenes, guapos y enamorados, la perfección en las citas de ‘First Dates’.

“Quiero que me den vida”

No pasó lo mismo con Dioni y Santi, dos adultos que ya han vivido mucho mundo y que parecía que se compenetraban muy bien. Santi tenía una buena relación con sus ex y parece que a Dioni no le ha hecho tanta gracia. Ha comentado que es “un poquito radical” y que si no tienes celos “no quieres a la mujer”. Estas fases han tirado para atrás a Santi porque Dioni no acaba de ser quien está buscando. Ella ha señalado que ahora está en esa fase de su vida donde “no estoy en edad de que me quiten vida, yo quiero que me la den”.

Yaky, Carlos y un despiste gordo

Carlos, director de restaurante de Barcelona, y Yaky han congeniado muy bien. Ambos ya tienen una vida hecha con hijos, y tienen bastantes cosas en común: la cocina, sus hijos… incluso Yaky se ha puesto a cantar… pero en ese momento no se acordaba del nombre de Carlos y se lo ha confesado (mejor decirlo que quedar mal). Pero parece que esto no ha sentado tan bien a Carlos, ¿estropeó una cita perfecta Yaky con el que habría sido el amor de su vida?

Una cita que se queda en amistad

Mientras que la cita entre dos chicos jóvenes y apuestos se quedó en amistad. Uno de ellos era muy tímido y le costaba mucho abrirle. Mientras que el otro era algo diferente. Al final se ven como amigos para quedar y tomar algo. Una opción que ha interesado a ambos.

