Parece que Violeta no va a tener un trono tranquilo. Que si broncas con Álvaro, peleas con David, celos con Julen…, vamos, que la chica no va a tener un día normal en todo lo que durará su trono. ¿Quieres saber qué ha pasado hoy en ‘MYHYV’? Pues no te pierdas nuestro resumen de lo más importante.

Violeta a Sophie: ‘te encantan mis pretendientes’

Parece ser que la amistad que unía a Violeta y Sophie está a punto de acabar. Tras lo ocurrido, Violeta le ha confesado a Sophie que sabe que le gustan sus pretendientes, es más, la chica asegura que le gustan más los de ella que los suyos propios.

Sophie, como es lógico, se ha defendido y ha dicho que eso no es cierto, que a ella le encantan sus pretendientes. Es cierto que a Sophie le gustaba Álvaro y que Julen, en un principio, no se decidía por una, pero de eso ya hace algún tiempo y debería tenerlo superado, o eso es lo que opina Violeta.

La cuestión es que no solo le gustan los pretendientes de Violeta, según dice ella, sino que, además, tontea con ellos. Violeta ha declarado que ella se lleva muy bien con los pretendientes de Sophie, pero que no se le ocurriría tontear con ninguno de ellos.

¿Tonteo entre Sophie y Julen en ‘MYHYV’?

No podemos decir que la cita de Julen con Violeta haya sido la mejor hasta ahora. La tronista ha comenzado su cita con Julen enfadada ya que lo ha visto en la cocina ‘tonteando’ con Sophie. Por si fuese poco, Julen y Sophie le han vacilado diciéndole que se debería haber quedado con Sophie. Esto ha provocado que la tronista no quisiera tener una cita con su pretendiente.

Acto seguido, Julen ha ido a buscar a Violeta al sofá y le ha explicado que le estaban vacilando, que todo era una broma. Violeta se ha relajado y ha aceptado tener la cita con Julen, aunque este parece que no lo ha dado todo. ‘Tengo un mal día‘, ha confesado el pretendiente.

Eso sí, el hecho de tener un mal día no les ha impedido comerse a besos y es que queda claro que Violeta prefiere a Julen, aunque ella aún no lo tenga seguro.

¿Qué pasará con el resto de citas de la tronista de ‘MYHYV’? No te pierdas el próximo programa, va a ser muy calentito.