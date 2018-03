‘Sálvame’ se centra en la muerte de Gabriel

El programa de este lunes de ‘Sálvame’ quiso recordar al niño Gabriel, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en el maletero del coche que conducía la pareja del padre del pequeño.

Abogados, periodistas, policías y otros especialistas estuvieron durante toda la tarde del lunes analizando el caso. Además, la emisión del programa coincidía con el multitudinario acto de despedida al niño en el que se volcó no solamente el pueblo de Gabriel sino instituciones y políticos.

A la capilla ardiente del pequeño Gabriel, que se instaló en la Diputación Provincial de Almería, acudieron la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. ‘Sálvame’, desde fuera, pudo captar todas las imágenes de las condolencias a la familia, que se mostró entera, a pesar de las circunstancias.

El programa explicó el trascurso de los hechos (desde que el mejor desapareció) hasta que encontraron su cuerpo sin vida en el maletero del coche de Ana Julia, que quedó inmediatamente detenida y de la que se está investigando el por qué decidió, presuntamente, acabar con la vida del menor.

“Hoy, Sálvame va por él”

Todos los colaboradores se mostraron consternados por el suceso y por ello el programa lanzó un mensaje emotivo, de la mano de la presentadora Paz Padilla, “Hoy, Sálvame va por él”. En el programa se analizaron las palabras que ya había dicho anteriormente Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña que murió en parecidas circunstancias hace años: “Lo que pretendemos es que la prisión permanente revisable siga vigente”.

Mientras que Javier Urra, psicólogo forense y ex defensor del menor, habitual de las televisiones desglosó cuál sería el perfil de Ana Julia, quien se creía, según los especialistas, más lista que todos, pero no pudo engañar a la policía. Urra: “El psicópata es alguien que sabe lo que está bien y mal pero no lo siente”.

A pesar de que la madre de Gabriel ha pedido respeto y no seguir con las muestras de violencia en la calle para que no se dé cobertura a la pareja de su ex marido, muchos vecinos han increpado y se han encarado con la detenida y la Guardia Civil ha tenido que intervenir. El periodista de investigación, Javier Negre, explicó en el programa que la detenida “Tendrá que tener especial vigilancia en la cárcel”.