El restaurante de ‘Firts Dates’ suele reunir a parejas que no se han visto todavía en una para ver si se gustan. El programa del lunes realizó verdaderas citas a ciegas, puesto que los comensales iban vendados durante toda la cena y solo podían hablar con el fin de si había feeling entre ellos.

Charly y sus piercings

Aunque Rosa no pudo ver los piercings de Charly hasta el final de la cita a ciegas, cuando el programa les preguntaba si aceptaban una segunda cita aún no haberse visto, cuando se quitó el antifaz se sorprendió, y se enamoró todavía más de Charly. Rosa ya dijo sí antes de verlo, pero luego reafirmó su decisión.

A María, 38 años y divorciada, no le ha gustado su pareja a ciegas Sergi. Ni antes ni después de quitarse la venda para acabar de decidir si tenía cita. Su pelo largo y las pocas cosas que tenían en común no han convencido a la peruana, que llegó pisando fuerte a ‘First Dates’.

Dos activistas de Cáceres

Amanda es una joven de 22 años de Cáceres. Es activista y feminista, por lo que lucha por la igualdad de las mujeres. “Me considero feminista porque las mujeres también somos personas”. Su cita a ciegas fue estupendamente. “¡Buah, no me puedo creer que encuentre a una persona con mis valores en este programa”. Amanda, que hablaba como Amaia, de OT, dijo sí a su cita. Un joven de su misma localidad, que, al quitarse el antifaz, comprobó que estaba en su mismo grupo en algunas causas activistas. Todo puede suceder en una cita donde no te ves las caras.

Antonio, el rapero

Otras de las citas que prosperó en este especial citas a ciegas de ‘Fisrt Dates’ fue la de Antonio y Naomi. Antonio ha querido tirar de sentido auditivo para llegar al corazón de su cita y ha empezado rapeando. Aunque a Naomi no le gustó este inicio demasiado, posteriormente sí le gustó, y cuando se quitaron las vendas de los ojos, exclamó, “nunca había salido con alguien que tuviera una cresta”.