El programa de hoy de ‘Cámbiame‘ ha tenido de todo. Cambios de looks, consejos, parejas famosas…, y ataques homófobos. El estilista Juan Avellaneda ha declarado que ha sufrido un ataque homófobo en su propio taller. ¿Qué habrá pasado hoy en ‘Cámbiame’?

El ataque homófobo al estilista Avellaneda de ‘Cámbiame’

El pasado fin de semana, Juan Avellaneda sufrió un ataque homófobo en su propio taller. El estilista se encontró la palabra ‘MARICA‘ en la puerta de su taller, un insulto que ha denunciado en las redes sociales. Además, aclara que lo que le ha dolido no es el insulto, sino que en pleno siglo XXI las cosas sigan así.

¿Cómo se sintió tras este ataque? Confiesa que, al principio, sitió vergüenza, pero que luego se dio cuenta de que él no es el que tiene que sentir vergüenza, sino la persona que escribió el mensaje. Le parece increíble que en el siglo en el que estamos aún haya personas que condicionen a otro por su condición sexual.

Ana, la ‘otra’, quiere un cambio radical en su vida y acude a ‘Cámbiame’

Parece que Ana no ha sido una mujer afortunada en el amor. Después de 11 años de matrimonio, Ana se quedó completamente sola y decidió rehacer su vida. Conoció a un hombre estupendo, hasta que descubrió que estaba casado y que, además, tenía un hijo pequeño.

Ana ha tenido esta relación de amor-odio, en la que ella se ha sentido invisible, durante 20 años, y ha decidido que ya es hora de cambiar y empezar de nuevo. El estilista Juan Avellaneda la ha comprendido a la perfección y la ha entendido desde el primero momento, por lo que ha entendido que Ana necesitaba un look rompedor que la sacase de la prisión en la que estaba metida.

¿Qué opinan el resto de estilistas? Parece que, por una vez, Pelayo y Cristina están de acuerdo, y no como el caso de Dakota, que tuvieron que hacer dos cambios de looks. A ambos les pareció un look muy adecuado y rompedor, ideal para que Ana saliese completamente renovada. Pero, ¿Qué le pareció a Ana?

La protagonista de la historia, Ana, confesó que el look sí le gustaba, pero que el pelo no le había gustado nada de nada, a pesar de que su hija, que llamó por teléfono, le dijo que le quedaba estupendamente. Ana se ha ido de ‘Cámbiame‘ con la mitad del look que deseaba.