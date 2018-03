Qué ver hoy en televisión, 12 de marzo

La noche de los lunes congrega a buena parte de las familias frente a la tv para disfrutar de un rato de entretenimiento. A sabiendas de ello, las cadenas exhiben algunos de sus mejores productos, logrando no defraudar a su público. En este caso, la parrilla de prime time viene repleta de contenidos para todos los gustos. Programas, series, investigación, cine… ¿Qué ver hoy en televisión? Toma buena nota.

‘La Voz Kids’ en Telecinco (22:00 h)

Telecinco se lanza hacia la conquista de la audiencia familiar con la cuarta entrega de audiciones ciegas. Los nuevos candidatos interpretarán temas de Christina Aguilera, Pablo Alborán, Vanes Martín, Pastora Soler o Ed Sheeran para hacerse un hueco en el equipo de alguno de los coachs. De momento, Rosario Flores es quién ha incorporado más artistas, seguida de Melendi y Antonio Orozco.

‘Maestros de la costura’ en La 1 (22:30 h)

La 1 continúa con su exitoso talent show de moda, hoy con la visita de Nuria Sardá, quien enseñará a los participantes a diseñar ropa interior de chica a medida. También prepararán outfits de fantasía para desfiles y trabajarán en el atelier de Pedro del Hierro. E incluso tendrán una demostración del gran Alejandro G. Palomo sobre cómo transformar una chaqueta masculina en un outfit femenino exclusivo.

‘En el punto de mira’ en Cuatro (22:45 h)

El famoso y exitoso programa de reportajes de investigación de Cuatro se adentra en las carreteras españolas esta noche para conocer el modus operandi de las bandas que cometen los más de 30000 robos anuales que se denuncian cada año.

Después, emitirán un nuevo reportaje de denuncia de casos escandalosos de enchufes en la Administración Pública de nuestro país.

El Taquillazo: ‘Ghost Rider: espíritu de venganza’ en La Sexta (22:40 h)

La Sexta sigue su apuesta decidida por el cine en prime time y emite esta noche una de superhéroes. La segunda cadena de Atresmedia intenta aprovechar el tirón de Marvel y ‘Black Panther’ en cine emitiendo la venganza de Johnny Blaze y la maldición sufre. Aunque dicha maldición, ¿será por sus poderes, o por ser interpretado por Nicolas Cage?

‘Apaches’ en Antena 3 (22:40 h)

Tras ‘El Hormiguero’, Antena 3 emite el capítulo 10 de ‘Apaches’, serie que no ha sido bien acogida por el público. En la entrega de esta noche, Prada detiene a Sastre y Miguel, pero las pruebas no le apoyan y tiene que volver a dejarlos en libertad. De hecho, Sastre cree que es el Chatarrero quien dio el chivatazo a la policía, pero no consigue descubrir cómo lo hizo.