Albert ha tenido una cita con Julia después de 10 años, Barranco le da una cita sin cámaras a Rocío..., ¿Qué ha pasado en el programa de hoy de ‘MYHYV‘? No te lo pierdas, ¡La cosa está que arde entre tronistas y pretendientas!

La cita de Albert con Julia en ‘MYHYV’, la más esperada de la semana

Todos estábamos pendientes de la cita de Albert con Julia ya que, según cuentan, ha insistido mucho para que la ahora pretendienta estuviese en el programa. Se conocen desde hace 10 años, pero nunca han tenido nada, ¿Habrá llegado el momento?

Esperábamos una cita caliente y apasionada, pero, en cambio, los deportistas han hablado y Albert le ha preguntado sobre dos personas, su ex y Barranco. Julia declara que a su ex lo tiene olvidado desde hace tiempo y confiesa que lo de Barranco fue una noche y que no le da más importancia de la que tiene. Parece que Albert se ha quedado más tranquilo con las declaraciones de Julia.

Pero ella no se ha quedado callada y ha opinado sobre sus rivales. Piensa que Jenni es su rival más fuerte ya que es con la que más complicidad tiene, pero que luchará por su amor. Finalmente, han acabado dándose un masaje mutuo bastante ligero.

Jenni castiga a Albert sin beso en su cita

Jenni ha llegado a su cita bastante cabreada ya que piensa que Albert ha hecho una cosa bastante fea en el plató, ir a consolar a Bela y pasar de ella. Albert se ha defendido y ha comentado que no quiere que ninguna de sus pretendientas lo pase mal y que por eso fue detrás de ella. Si Jenni se hubiese ido, también la habría perseguido.

Por otra parte, Jenni quería saber si Albert había besado a Julia en la cita que había tenido con ella y, como el tronista no lo ha dejado claro, Jenni ha creído que lo más oportuno era no darle besos ya que ‘le da asco’. La cosa se presenta movidita en el trono de Albert.

Barranco pide, por fin, una cita sin cámaras en ‘MYHYV’

Barranco lleva unos días desanimado por toda la situación que está viviendo en su trono. Esto le llevaba a no querer pedir ninguna cita sin cámaras, pero parece que ha cambiado de opinión. En el programa de hoy, el tronista ha pedido una cita sin cámaras.

Las tres elegidas eran Jenni L., Ainoa y Rocío, pero, finalmente, se ha quedado con Rocío. Las demás le han pedido explicaciones y él solo ha dicho que le apetece conocerla sin las cámaras de ‘MYHYV‘.