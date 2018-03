El ‘Sálvame Deluxe‘ de la noche del sábado ha sido bastante revelador. María Lapiedra se ha enfrentado al polígrafo del programa antes de poner rumbo a la isla de ‘Supervivientes‘. ¿Qué se habrá descubierto de la ex actriz porno?

Se ha descubierto recientemente que María Lapiedra también participará en el programa de ‘Supervivientes’ que se estrenará la próxima semana. Es por eso por lo que la ex actriz porno ha decidido someterse al polígrafo antes de zarpar para la isla. ¿Qué ha revelado esta prueba?

Lo primero es que María Lapiedra confesó que teme que salgan más amantes de Gustavo González en el tiempo en el que ella esté en la isla. También dijo que no le importaría cambiar sexo por comida. ‘Si veo a un cámara que me gusta y tiene comida…‘. Quiere ganar este concurso y hará lo que sea necesario. Estas declaraciones no le sentaron nada bien a Gustavo, aunque después aclaró que esto lo haría si estuviese soltera.

Por otra parte, María también ha confesado a través del polígrafo que hizo un trío con Adrián Rodríguez hace unos años, pero que no siente ya ninguna atracción por él. Eso sí, el polígrafo sí reveló que siente atracción por Kiko Hernández. ¿Cómo se habrá sentido el colaborado de ‘Sálvame’?

María no quiere que Gustavo la defienda en el plató de ‘Supervivientes’

María Lapiedra ha confesado que no quiere que Gustavo la defienda en el plató de ‘Supervivientes‘. Además, la concursante de ‘Supervivientes’ ha declarado que mantiene el deseo de venganza y de que le gustaría vengarse de Gustavo por los 8 años en los que ella no ha tenido su sitio.

Parece que María aún siente rencor por el que ahora es su pareja, pero afirma que, aunque tiene ese deseo de venganza, no significa que vaya a hacer nada ya que, como bien dice, ‘si hago algo, me deja‘. El amor late en su corazón, sin ninguna duda.

Por otra parte, al terminar el programa, María decidió despedirse de Gustavo con una frase muy bonita: ‘Te voy a echar mucho de menos y pensaré siempre en ti‘. ¿Se cumplirán estas palabras? Nos queda muy poco para saberlo.

María Patiño confiesa que no sabía cuántas personas participaban en una orgía

Al hablar del trío con Adrián, la colaboradora de ‘Sálvame Deluxe‘, afirmó que creía que una orgía se realizaba con 9 personas o más, pero no menos. Todos se rieron sin parar con la María Patiño. Fue uno de los momentos más cómicos de la noche.