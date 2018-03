Mientras que Cristina Rodríguez ha realizado un ‘Cámbiame a domicilio‘, Pelayo a conseguido conectar con una madre y su hija para realizar un cambio espectacular y sofisticado. ¿Qué nos espera hoy en el programa de ‘Cámbiame‘?

El look de Gemma tras perder 65 kilos en ‘Cámbiame a domicilio’

Hoy hemos tenido un ‘Cámbiame a domicilio‘ muy especial. Cristina ha ido por sorpresa a casa de Gemma, una mujer que, tras perder 65 kilos, no sabe cómo tiene que vestirse. Eso sí, Gemma aclara que ella no tiene ningún tipo de complejo, que siempre se ha visto estupenda, pero que necesita que un estilista le eche una mano.

Y ahí estaba Cristina para ayudarla. La estilista de ‘Cámbiame‘ ha empezado curioseando el armario de Gemma y tirando algunas cosas que no se tenía que poner. Después de esto, Cristina ha decidido hacerle un look con su propia ropa ya que, como bien ha dicho, ‘hay que enseñar a vestirte con tus prendas’. Eso sí, Cristina Rodríguez le ha dejado claro que tiene que decir NO a las copias después de ver su colección de imitaciones.

¿Qué le ha parecido a Gemma este cambio? Le ha encantado, sobre todo porque ya tiene un look creado con su propia ropa.

Pelayo realiza un cambio conjunto a madre e hija usando la misma camisa en ‘Cámbiame’

Pelayo se ha encontrado hoy con un doble cambio. Natalia ha acudido al programa para que cambiasen a Mari, su madre, ya que lleva muchos años sin ir a la peluquería y sin salir de las prendas negras. Pero lo que no sabe Natalia es que Pelayo hará un cambio conjunto usando la misma camisa.

Mari, al igual que Gemma, también perdió mucho peso, aunque ha confesado a lo largo de todo el programa que no lo hizo por estética, sino por salud. Ella se ve guapa en cualquier talla.

¿Cuál ha sido el cambio final? Pelayo ha decidido hacerle a ambas un look sofisticado pero no demasiado exagerado. Un look que pudiesen llevar cualquier día de la semana para sentirse guapas, elegantes y cómodas. Y es eso precisamente lo que ha conseguido.

¿Les ha gustado a Natalia y a Mari? Sí, les ha encantado. Pelayo, una vez más, ha acertado por completo en el look creado a los participantes en ‘Cámbiame‘.

¿Qué looks nos esperan la próxima semana? No te pierdas ‘Cámbiame‘ de lunes a viernes a las 13:45 horas en Telecinco.