Hoy en el programa ‘Salvame’ han jugado a ver a qué colaborador le pedían perdón. Vamos, que no sabíamos ni quien venía ni quien era el protagonista. Tanto ha sido el secreto que Belén Esteban se ha puesto algo nervioso creyendo que era ella la afectada.

Pero no, alguien ha venido a pedir perdón a Lydia Lozano que se preguntaba quién podía ser. La colaboradora no tenía ni idea y se ha enfadado mucho cuando ha visto a Amablito, quien dijo que había tenido un affaire con ella en un viaje con su marido en Cuba. Lejos de haber un entendimiento entre los dos, Amablito no ha desmentido la historia que contó en su día y Lydia ha estallado.

Amablito le ha pedido perdón pero también se ha encarado con la colaboradora, le ha dicho teatrera y ha afirmado que hubo algo entre ella y él en Cuba. Lydia estaba irritada y le ha dicho que era la séptima vez que le veía en un plató. Al final, el invitado ha negado la historia, pero el daño ya estaba hecho, y ella no olvidará el día de hoy.

María Lapiedra entra en directo desde su casa y se va

El programa ha conectado en directo con la casa de María Lapiedra que estaba acompañada de la reportera de ‘Sálvame’, Laura Lago. Antes de embarcarse en su aventura en ‘Supervivientes’ quería estar con sus hijas porque mañana sábado estará en el polideluxe de ‘Sábado deluxe’.

En una de las conexiones, la actriz ha reiterado que no le gusta Kiko Hernández y que su relación con Gustavo va perfectamente. Pero, luego, un hecho ha sucedido en el programa que ha cambiado el rumbo de la tarde.

El tiempo pasaba y aunque ella estaba esperando entrar en directo, el programa seguía con otros temas. Entonces, María, cansada de esperar, ha dicho que iba a marcharse porque ya pactó con el programa que conectarían desde su casa. A mitad de un vídeo, la colaboradora da plantón a ‘Sálvame’ y desaparece. Por si fuera poco con todas las polémicas que rodean a María por las declaraciones que está haciendo de Gustavo, este hecho la sitúa de nuevo en el punto de mira.

María se prepara para afrontar el poli en el ‘Sálvame Deluxe’ del sábado, a partir de las 22.00h en Telecinco.