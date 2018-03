Alicia descubrirá hoy algo que cambiará por completo su vida en ‘Servir y Proteger’, ¿Qué será eso tan importante y tan impactante que dejará a nuestra protagonista tan asombrada?

Lola y Espe siguen investigando los malos tratos a Palmira en ‘Servir y Proteger’

Tras la llamada de Antonio a la Policía, Lola y Espe se han volcado de lleno en la investigación e intentarán por todos los medios descubrir quién es el que le está haciendo sufrir a su vecina Palmira con malos tratos.

Parece que en este episodio, las chicas descubrirán una pista que las llevará hasta el culpable del estado de Palmira. Bruno, su hijo, es el que podría estar proporcionándole esos malos tratos que tanto le pesan a la mujer.

Pero, ¿Cómo ha logrado descubrirlo? Jesús, el frutero, tiene todas las claves para que la investigación policial salga adelante.

Alicia, de nuevo en estado de shock en ‘Servir y proteger’

Las sorpresas inundan la vida de Alicia y es que, por si no fuese poco descubrir que Julio es su hermano, ahora le vienen más sorpresas. Este nuevo descubrimiento podría cambiar su vida de forma radical, ¿De qué se tratara?

Por otra parte, Julio aún no sabe que Alicia es su hermana y, por tanto, no entiende porque ella lo evita tanto. Alicia, por su parte, no quiere que Julio se siga enamorando más y más de ella, por eso prefiere no verlo.

Quintero, tras el ultimátum de Alicia, está pensando en qué hacer. Sabe que si no reacciona, Alicia será la que le desvele toda la verdad a su hijo Julio. ¿Qué pasará en los próximos episodios con la historia de Alicia y Julio? El momento de la verdad cada vez está más cerca.

La historia de Nerea e Iker, ¿Seguirá adelante?

Hace algunos episodios vivimos un momento muy intenso. Nerea e Iker terminaron acostándose juntos después de tanto tiempo, pero, ¿Qué pasará ahora? Ambos parecen muy tranquilos, pero se avecinan aguas turbias y tendrán que hablar de lo sucedido.

Además, es posible que en los próximos episodios veamos como Alicia se confiesa con Nerea y le descubre todo lo que ha estado guardando durante estas semanas.

Si quieres saber todo lo que pasa en el capítulo de hoy de ‘Servir y proteger‘, no te olvides de sintonizar Televisión Española a las 16:25 horas. No te pierdas todas las novedades de la serie, seguro que muchas te sorprenderán.