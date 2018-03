Machismo, Risto Mejide y huelga feminista en la polémica segunda semifinal de ‘Got Talent’

Anoche se lio en la semifinal de ‘Got Talent’, y cómo no, su protagonista no podía tener otro nombre, Risto Mejide. Allí donde hay una polémica, allá va este hombre como las abejas a la miel. Imagina con una huelga feminista de por medio plagada de claroscuros… Era evidente que el terreno fue el propicio, y no defraudó.

Twitter echó humo con el comentario machista de Risto Mejide en ‘Got Talent’

Finalmente, las polémicas en torno a la huelga feminista del 8M tuvieron más repercusión que los tres nuevos elegidos que se unieron a la gran final. Y el protagonista, Risto Mejide, soltó una de sus ‘perlas’. Aunque luego pidió disculpas, la verdad sea cierta.

Con el programa ya bien avanzado, sobre las 23:40 horas, Edurne y Eva Hache quisieron dar el pase de oro al grupo de bailarines Team Vinotinto. Como ya es habitual, ni Risto ni Jorge Javier estuvieron de acuerdo. Y como ya es costumbre, fue el primero el que soltó un comentario machista a todas luces fuera de lugar: “¿Sabes lo que pasa? ¡Qué han empezado a hacer la huelga 20 minutos antes!”.

Evidentemente, las redes sociales no tardaron en hacer eco. Twitter fue un clamor contra el polémico jurado.

No obstante, no es menos cierto que Mejide maneja bien los tiempos y las redes. Así pues, antes de que acabase el programa, se hizo eco del clamor contra él y comentó aún en directo que todo había sido una broma. Es más, añadió que esperaba que la huelga triunfase.

Alegato final feminista por parte de Eva Hache

También hacia el final del programa, cuando Eva Hache debía elegir entre Taekwondo Tao, Queen Forever y Bandix, decidió incluir antes de su selección un alegato feminista. “Sin acritud a los compañeros del sexo masculino”, pidió que los hombres dejen hablar a las mujeres. También que deseaba que apoyen la voz femenina. Este gesto fue muy aplaudido por el público en plató.

Ya tenemos a los seis finalistas de ‘Got Talent España’

Como es evidente, más allá de polémicas, también supimos quiénes son los seis concursantes que competirán por la victoria. En el programa pasado ya conocimos tres nombres, Raúl Rubio, Michael y Petruska.

Ahora, a ellos se les unen tres nombres más, que son Dania, Hamza y Taekwondo Tao. Estos seis serán los que compongan la emocionante final de la tercera edición de ‘Got Talent España’.

Sin duda, quedan momentos de gran emoción en el talent estrella de Telecinco, así que ojo con comerse la uñas durante la tensa espera.