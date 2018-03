En ellas, María Lapiedra hace diversas confesiones, habla de la ex mujer de colaborador, dice que tiene bastante pasta porque ella mira la cuenta de banca online de Gustavo y que cuando Kiko se mete con Gustavo ella no le defiende porque, en su día, él no la defendió cuando Patiño la atacó.

Lejos de arremeter contra su novia, Gustavo se mete con Kiko, reprochándole que no ve normal que le haga tantas preguntas privadas sobre él a María en aquellas pausas publicitarias que captó la cámara. Kiko se defiende que estaba poniendo sobre el terreno las posibles preguntas para una entrevista que le hará a la pareja en la revista en la que colabora.

Aunque hoy María no ha intervenido, sí lo hizo ayer en Cazamariposas y comentó que si a Gustavo no le gusta lo que dice o cómo es, que la deje. A su vez, la bomba a vuelvo a saltar cuando Gustavo ha visto como la actriz flirteaba con Kiko en esas conversaciones privadas. El paparazzi se ha mostrado bastante molesto con la situación en general, en especial, cuando se habla de su vida privada y ex mujer.

Carlos Lozano siembra nuevas polémicas entre colaboradores

A Gustavo le crecen los enanos. No teniendo suficiente con sus compañeros de trabajo, Carlos Lozano, el defensor de la audiencia (muy bien escogido para este papel) le arremete que no sabe defenderse y por ello sus compañeros se meten con él. Gustavo ha saltado y Lozano ha sido rápido: “La diferencia entre tú y yo es que yo no he expuesto a mi familia”. Gustavo no gana para disgustos.

Los Morancos, la nota de color y humor

Al plató de ‘Sálvame’ han acudido hoy el dúo humorista Los Morancos. Han imitado a algunos de los colaboradores y han mostrado los tutoriales que hacen en Internet. Por fín, alguien da una nota de color y el plató se ha calmado con grandes dosis de humor entre todos. No te pierdas cómo sigue el culebrón Lapiedra-Gustavo mañana viernes a partir de las 16.00h en Telecinco.