La huelga feminista de hoy, 8 de marzo, está causando efectos en todos los sectores, incluso en la televisión. Carola Corredera, la presentadora de ‘Cámbiame‘ ha decidido unirse a la huelga en señal de protesta. ¿Quieres saber todo lo que ha ocurrido?

Carlota se suma a la huelga feminista y no presenta ‘Cámbiame’

Hoy el programa de ‘Cámbiame’ se ha iniciado sin la conocida cara de Carlota Corredera, la presentadora habitual, ya que ha decidido unirse a la huelga feminista que ocupa el día de hoy.

Para explicar su ausencia, Carlota ha compartido un vídeo con todo el plató para decir que se suma a la huelga feminista para apoyar a todas las mujeres, incluida ella, para todas las mujeres, en especial para las mujeres de su vida.

Así empezaba el programa, pero no se quedó ahí, siguió con los cambios preparados para el día. ¡Vamos a verlo!

Yosu, el hombre que lo perdió todo, incluso su primera oportunidad en ‘Cámbiame’

Hoy en ‘Cámbiame‘ hemos reconocido a Yosu, un hombre que conoció la fortuna y que la perdió por culpa del ‘ocio’, como él mismo ha catalogado. No es la primera vez que este estilista se planta en ‘Cámbiame’, pero sí la primera vez que acceden al cambio. ¿Qué ha pasado con el hombre que conoce la fórmula de la felicidad?

Paloma ha sido la encargada de darle otro estilismo totalmente radical. Es cierto que parece que no va mucho con él, pero es un hombre arriesgado al que le gusta cambiar, por lo que el cambio que le ha realizado Paloma le ha encantado.

Jorge se pone en manos de Avellaneda tras su paso por ‘First Dates’

Al no estar Cristina en el programa, Juan Avellaneda la ha sustituido y ha sido el responsable del cambio de Jorge, que, tras su paso por ‘First Dates‘ ha sentido que no consigue mostrar cómo es él realmente. Es por eso por lo que ha decido acudir a los estilistas de ‘Cámbiame‘ para que le ayuden con su gran cambio.

¿Y cuál ha sido el resultado? Solo tenemos una palabra para este cambio, asombroso. Avellaneda ha conseguido un look sofisticado pero dentro del estilo de Jorge, que es lo que él quería mostrar. Ha quedado encantado, sin ninguna duda. Eso sí, ¡Vaya espectáculo ha dado con su cita de ‘First Dates’!

No te pierdas los siguientes programas de ‘Cámbiame‘, nos esperan unos cambios bastante importantes.