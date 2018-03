Víctor Janeiro es el tercer anfitrión en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition‘, ¿Qué nos espera después de la magnífica velada que proporcionó Rappel a sus invitados? Ya sabemos que de cocinar poco, esperemos que la conversación se le de un poco mejor al torero.

La tensión entre Víctor Janeiro y Lucía en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’

Víctor es torero. Lucía antitaurina. Es por eso por lo que han habido momentos de tensión entre estos dos famosos a la hora de hablar de los toros. Víctor, además, tiene en casa algunos objetos de decoración taurina en su hogar, cosa que Lucía ha tenido que soportar sin quererlo, aunque, en general, la velada ha sido bastante agradable.

¿Cuál ha sido ese momento de tensión? El momento clave ha ocurrido cuando Ana Obregón se ha puesto la chaquetilla de Víctor y este la ha enseñado a torear. Lucía no ha soportado esta imagen y ha salido de la casa durante unos minutos para no estropear la escena.

En el momento de la cena ha vuelto la tensión, pero esta vez Ana se ha sumado a Víctor y ha defendido que si no existiera el toreo, el toro bravo tampoco. ‘Eso es mentira, Ana‘, ha dicho Lucía. Pero la cosa ha acabado ahí y han seguido con la velada de una forma cordial y agradable.

Las confesiones sexuales de Rappel en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’

No ha faltado tiempo para hacer confesiones sexuales. Mientras que Lucía comentó que ella puede vivir mucho tiempo sin sexo, Rappel confesó que no, que él lo necesita a menudo. Y no lo ha dicho en una ocasión, sino en varias. Al adivino le gusta el sexo, lo hemos pillado. Además, ha insistido en que él no necesita viagra, ¿Será cierto?

Por otra parte, Víctor Janeiro ha confesado que su primera vez fue en medio de la calle y en pleno verano, aunque no lo recuerda demasiado bien ya que ‘las cosas que no te gustan intentas olvidarla’, confesó el torero. Parece que la pregunta de la bióloga no le sentó demasiado bien, pero la contestó.

Al terminar la noche, Víctor Janeiro se ha puesto el segundo con 24 puntos, que no está nada mal para los platos que ha preparado. ¿Qué puntuación obtendrá Ana Obregón la próxima semana? No te lo pierdas si quieres saber quién es el famoso que gana esta edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition‘. El martes a las 22:45 en Cuatro. ¡No faltes!