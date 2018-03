‘Jack y su gemela’: risas made in Sandler en el Cine de la Sexta

El miércoles es un día fantástico para reír, ¿verdad que sí? Si esa es tu idea de un buen rato de relax después de una jornada de duro trabajo, no te pierdas esta noche en el Cine de la Sexta la película ‘Jack y su gemela’, con el cómico norteamericano Adam Sandler por partida doble y un cameo patrio realmente divertido.

‘Jack y su gemela’: Adam Sandler por partida doble

Si eres fan de Adam Sandler y su particular sentido del humor, con esta película vas a tener doble ración. Titulada en su versión original como ‘Jack y Jill’, ya te puedes imaginar por dónde van los tiros.

Jack es un padre de familia que, además de organizar la Navidad para sus hijos, tiene que soportar a su hermana, a la que no le tiene gran aprecio. Esta es la premisa de la que nace un film en el que Adam Sandler interpreta por partida doble a Jack, y a Jill, su hermana a la que odia.

Finalmente, dado que la estancia de Jill se alarga, ambos hermanos se verán en la obligación de limar asperezas para sobrevivir. Por medio, aventuras por doquier que incluso les lleva a conocer a un Don Juan español de baja estofa.

Los secundarios de lujo, lo mejor de la película

El humor está presente en todo el film. Pero no cabe duda de que la parte más divertida llega con las diversas apariciones de personas que a buen seguro te sonarán. Por ejemplo, y hablando del ya citado Don Juan español, está interpretado por Santiago Segura. Decía años atrás Fernando Trueba que no había película patria si no salía su oronda figura. Pues parece ser que el director Dennis Dugan tuvo a bien incluirle en el reparto para vender mejor el film en nuestro país.

Junto a Segura, encontramos un buen número de rostros familiares, como Katie Holmes, por ejemplo. Pero lo mejor está por llegar en la piel de un veterano como Al Pacino, el simpático humor de David Spade, el toque latino con el cómico mexicano Eugenio Derbez, o incluso la aparición del ex profesional del baloncesto, la estrella de la NBA Shaquille O’Neal.

Si esta noche te apetece desconectar un rato de la realidad con un toque de humor, no te pierdas el Cine de la Sexta. A partir de las 22:40 horas, la hermana pequeña de Antena 3 te deleita con ‘Jack y su gemela’. ¿Echamos unas risas?