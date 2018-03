El programa de ‘Cámbiame‘ de hoy ha estado lleno de emociones. Elena Lorelei se ha puesto en manos de Cristina Rodríguez para que le enseñe a ‘vestir como una señora‘, ya que su imagen no refleja su interior, que es lo que quiere esta despampanante joven. ¿Le gustará el cambio de Cristina o será como Dakota? Esperamos que esta vez sí acierte de primeras.

Samanta pide un ‘Cámbiame shopping’ para que su madre encuentre su estilo

María ha perdido mucho peso en los últimos años y ya no sabe cómo vestirse. No es capaz de verse bien con ninguna prenda. Es por eso por lo que Samanta decidió pedir el cambio para su madre ya que no soporta verla así.

Pelayo ha sido el estilista que ha cogido a madre e hija para ir de compras y encontrar las prendas perfectas para María, que, según Pelayo, falta le hacía. María tiene aún mucho complejo, de ahí a que no escoja las prendas adecuadas para su cuerpo.

El estilista de ‘Cambiame‘, finalmente, ha conseguido un look de fiesta para María perfecto, además del cambio de peinado. ¡Hasta su hija a roto a llorar de lo guapa que estaba su madre! Un cambio de diez, sin duda alguna.

Elena, explosiva por fuera, dulce por dentro, en ‘Cámbiame’

Hoy ha pisado el taller de ‘Cámbiame’ Elena Lorelei, una chica de 25 años que se dio a conocer por el programa de ‘Tú, yo y mi avatar‘. No se puede negar que Elena llama muchísimo la atención físicamente, y ella lo sabe, pero no es eso precisamente lo que quiere, sino todo lo contrario.

Esta joven, estudiante de enfermería, le ha pedido a Cristina que la vista ‘como una señora’ para que todo el mundo dejase de juzgarla a simple vista. Y eso es lo que ha intentado hacer Cristina. No obstante, todos los estilistas le han repetido mil veces que el tamaño del pecho no es lo importante.

Elena rompe a llorar por su situación amorosa

Elena, aunque parezca fuerte por fuera, es bastante sensible y no ha podido evitar echarse a llorar al recordar su reciente ruptura con un chico con el que ha estado dos años. Además, también habla orgullosa de su hija y de la persona que ahora es. Eso sí, no se arrepiente para nada de haberse puesto el pecho como Pamela Anderson, con una 130.

¿Le ha gustado el cambio que le ha hecho Cristina? Sí, le ha encantado. Cristina le ha dado un toque lady muy dulce y femenino que le ha encantado tanto a la invitada como a su madre. Esta vez parece que has acertado, Cristina.