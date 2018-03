La tensión se puede palpar en el ambiente en ‘Servir y proteger‘. Alicia sigue muy nerviosa y confundida por la situación que está viviendo mientras que Julio no se entera de nada. ¿Qué pasará en el capítulo de hoy de nuestra serie favorita?

El ultimátum de Alicia a Quintero en ‘Servir y proteger’

Alicia no puede más. Sigue en shock tras haberse enterado de que Julio es su hermano, pero no puede seguir ocultándolo por más tiempo. Sabe que Julio se huele algo. Es por eso por lo que Alicia decide darle un ultimátum a Quintero; o le dice la verdad a su hijo Julio o será ella la que, finalmente, tenga que confesarle que son hermanos.

¿Cómo se lo tomará Julio? ¿Se quedará en shock como Alicia e intentará evitarla? Los próximos capítulos se plantean muy interesantes y es que la relación entre Alicia y Julio podría cambiar de forma muy drástica, más aún de lo que ya ha cambiado.

Y, ¿Cuál será la reacción de Quintero ante este ultimátum de Alicia? Él no quiere decírselo a Julio, pero no le quedará más remedio que hacerlo si no quiere que se le adelante Alicia, que está muy decidida a descubrir toda la verdad acerca de su parentesco.

Antonio alerta a Lola sobre unos malos tratos en el vecindario

Palmira, una vecina de la barriada, ha acudido a la consulta de Antonio con signos de malos tratos y violencia. A Antonio no le ha quedado más remedio que avisar a la policía sobre estas lesiones para que investiguen el caso y averigüen de qué se trata.

Lola es la que acude al encuentro con Antonio para recoger todos los datos y asegurarse de que todo está claro para poder adentrarse en esta investigación de violencia de género. ¿Qué pasará finalmente con Palmira?

Miralles y Antonio salvan su matrimonio

Todas las parejas tienen malas rachas, incluso en ‘Servir y proteger‘. Miralles y Antonio, por fin, han conseguido salvar su matrimonio, pero, ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Se apoyarán fielmente o volverán a discutir? La relación, aunque ahora mismo está estable, pende de un hilo.

¿Y qué pasa con Nerea e Íker? Y Jairo, ¿Dónde se mete? No te pierdas ninguno de estos detalles hoy, en Televisión Española, a las 16:25 horas. Nos espera un episodio bastante intenso y amenazante, así que si no te quieres perder la respuesta que Quintero le da a Alicia, sintoniza el canal esta tarde.