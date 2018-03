‘Cuerpo de élite’: España se queda sin fútbol… y se monta ‘la mundial’

¿Qué crees que pasaría si España, un país loco por el fútbol, suspendiese la liga de forma indefinida? Sobre esa premisa versará el capítulo de esta noche de la exitosa serie de Antena 3, ‘Cuerpo de élite’.

Lo cierto es que la serie humorística trata el tema con sorna, pero es seguro que a más de uno no le haría gracia alguna quedarse sin su ración diaria de fútbol. No obstante, no cabe duda de que es una premisa realmente interesante para desarrollar en el capítulo de hoy.

La España sin fútbol según la versión de ‘Cuerpo de élite’

En este caso, el Ministerio de Hacienda toma una decisión drástica y muy dramática, acabar con la vida del fútbol en el país, y esperar que no acaben con la vida del ministro.

No obstante, una decisión tan importante requiere una investigación profunda del caso. Así es como como Ximo, Josemari y Berta serán los encargados de introducirse de incógnito en el mundillo futbolístico patrio, para tratar de averiguar qué está pasando.

Sin embargo, con este ‘cuerpo de élite’, rara vez las misiones salen bien a la primera, ni siquiera a la segunda. En este caso, tras hacerse pasar por masajistas, van a vivir vicisitudes muy locas mientras descubren qué hay detrás de esta decisión histórica y dramática. Todo ello en el seno de la Selección Española de fútbol, una institución intocable para millones de ciudadanos.

Por cierto, este capítulo cuenta con la participación excepcional de David Fernández, inmortalizado como Rodolfo Chikilicuatre. Aquí, su personaje difiere mucho, ya que será el Ministro de Hacienda, y su participación no será única en este episodio. Ya sabremos cómo evoluciona su participación.

Mientras tanto, en las tramas abiertas…

Recientemente hemos sabido que el éxito de la serie en sus primeras entregas le ha servido para ganarse una ampliación. Es decir, que ya esta primera temporada contará con 5 capítulos extra. Esta es una buena noticia para las tramas que ya están en funcionamiento, pues tendrán un desarrollo más amplio.

Una de las tramas más interesantes quizás sea la relación entre Berta y Salva, o mejor dicho, Rafita Carmona. Justo en el momento en que el personaje interpretado por Canco Rodríguez se decide a declarar su amor a la policía catalana, es descubierta la confusión que le ha llevado al ‘cuerpo de élite’ en lugar de Salva. Recordemos que este es el verdadero policía malagueño, en la piel de Fran Perea. ¿Cómo evolucionará esta historia?

Ahora, toca esperar a ver cómo se desarrolla el quinto capítulo de ‘Cuerpo de élite’. No te lo pierdas esta noche en el prime time de Antena 3 a las 22:40 horas de la noche.