Dakota vuelve al programa de ‘Cámbiame‘ para ponerse en manos de Pelayo y arreglar lo que Cristina le hizo ayer. ¿Volverá a ponerse violenta o aceptará el cambio de Pelayo? Pero mientras esto sucede, Paloma busca el look perfecto para Mari Carmen, una mujer que quiere encontrar un amor más joven que ella. ¿Te lo vas a perder?

Paloma busca un look juvenil para Mari Carmen en ‘Cámbiame shopping’

Mari Carmen acude al programa porque busca cambiar su estilo para, muy importante, ‘buscar un churri joven‘, nada de hombres mayores, ella quiere uno de 50 años que le pueda seguir el ritmo. Ella es muy activa y le encanta salir, por lo que no quiere un ‘muermo’ en casa.

Paloma ha sido la estilista que ha ayudado a Mari Carmen en ‘Cámbiame shopping‘ en esta misión tan importante, y lo han conseguio. Mari Carmen ha salido de ‘Cámbiame‘ con un look espectacular que le quita 20 años. Eso sí, también le ha dado unos pequeños consejos para que, a partir de ahora, ella pueda comprarse ropa moderna sola.

¡El cambio en la peluquería también ha sido espectacular! Mari Carmen ha pasado de tener un pelo gris con mechas malvas a un pelo oscuro que le favorece muchísimo. ¡Nada que envidiar a las chicas jóvenes, Mari Carmen!

Dakota vuelve a ‘Cámbiame’ para ponerse en manos de Pelayo

Tras el cambio de Cristina Rodríguez, Dakota no quedó nada contenta. No le gustó ni la falda, ni el pelo ni nada, y es por eso por lo que hoy ha vuelto al programa para un recambio, aunque esta vez ha sido Pelayo su estilista.

Dakota ha confesado a Pelayo que ‘me parecías un chulo, solo me caía bien la que se piro‘, y es por eso por lo que el estilista de ‘Cámbiame‘ ha querido conocer aún más a Dakota, y le ha fascinado. Eso sí, Pelayo, al contrario que Cristina, no se ha atrevido a cortarle el pelo.

Ha recreado un falso bob y ha oscurecido el cabello para quitar el desastre del día anterior. Le ha puesto una minifalda y una sudadera de color rosa. ¿Qué le ha parecido a Dakota su cambio en esta ocasión? Le ha encantado, ¡Incluso ha saltado de alegría!

Pelayo, aunque no lo ha dicho a voces, ha aprovechado la ocasión para ‘desprestigiar’ el trabajo de su compañera Cristina con Dakota. Parece que estos dos aún no han limado asperezas y tampoco hacen nada por arreglarlo.