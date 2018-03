Esta semana ha empezado muy apasionada en ‘First Dates’. Vamos, que no se han esperado al viernes, y el momentazo de la noche del lunes lo pusieron Manel y Plácida, dos catalanes que congeniaron perfectamente. Tanto, que, en el reservado, mientras tomaban el postre, Manel se abalanzó sobre Plácida y le robó un beso.

Ella prefirió no seguir, pese a que Manel le hacía tilín, pero comentó que suele empezar una relación más despacio para luego, con el tiempo, pasar a mayores. Y además no quería que su hijo la viera besarse en la tele. Pero Manel escondía más secretos. Tenía tres hijos, y a la última la tuvo tras haberse hecho la vasectomía. Ambos se emplazaron para una segunda cita.

Álex y Lily, madre de una niña

Mientras que Álex, una chica que se definió como andrógina y Lily, una brasileña muy dulce, no llegaron a congeniar del todo, aunque la segunda sí quería otra cita. Álex, periodista, comentó que Lily hablaba raro castellano y eso no le gustaba nada. Lily acababa de ser madre soltera de una niña, algo que sorprendió bastante a Álex, e hizo que no se acabara de fiar de ella.

A Fuen le dan calabazas

Fuen, de 55 años, buscaba el amor. Cuando vio a su cita, Miguel Ángel, quedó contenta, “me ha resultado muy interesante, por su aspecto claro, me gusta su planta”, comentó. Fuen, con tres hijos, bromeó que hacía tanto tiempo que no estaba con un hombre, “que creo que soy virgen, eso se habrá secado o tapado ya”. Aunque ella estaba por la labor, Miguel Ángel le dio calabazas, “no ha saltado la chispa”.

Otra de las parejas que volverá a quedar son Dennis y David. Dos chicos a los que les gustaba mucho el postureo, pero que tenían las ideas muy claras. Una pareja que congenió muy bien.

¿Qué nos depara el restaurante más amoroso del momento? Esta noche en Cuatro a las 21.45 nuevas historias, rechazos, romances y citas.