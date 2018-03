El programa de ‘Cámbiame‘ ha tenido una invitada muy especial, Dakota, que también participó hace unos años en el programa de ‘Hermano Mayor‘ junto a Pedro García Aguado. La visita iba muy bien, hasta que han llegado a la peluquería. ¿Qué habrá pasado con Dakota?

Del chándal a la lencería, el cambio de Pelayo en ‘Cámbiame Shopping’

Pelayo ha tenido el honor de cambiar a una joven llamada Laura para acudir estupenda al segundo aniversario con su novio. Laura le confesó a Pelayo que le gustan los jerséis anchos y las faldas ajustadas, pero que siempre iba en chándal y con el moño. Obviamente Pelayo no podía permitir esto, por lo que, además de ayudarla con el cambio, le proporcionó algunos consejos sobre cómo comprar ropa.

¿Qué escogieron para Laura? Finalmente, Pelayo eligió un conjunto que le sentaba como un guante a Laura. Un vestido negro, ajustado y con transparencias y una blazer también de color negro con un cinturón para remarcar su figura. Pero lo más interesante era lo que llevaba de bajo. Pelayo le aconsejó a Laura un corset de color azul klein ideal que le ayudaba a estilizar su figura.

El cambio de Laura fue todo un éxito, sin ninguna duda.

Dakota, las tijeras y su “me has arruinado la vida” en ‘Cámbiame’

Dakota era una chica muy problemática que, a sus 19 años, se puso en manos del gran Pedro García Aguado. Pedro la ayudó a salir del pozo en el que estaba sumergida por la muerte de su hermano, de la que culpaba a sus padres. Después de cambiar por dentro, Dakota ha querido cambiar por fuera.

Cristina ha recibido a Dakota con cierto temor, según apuntaba la estilista, pero luego, conforme iban hablando, se han hecho incluso amigas, o eso es lo que creía Cristina.

Dakota advirtió antes de que empezase el programa que no le tocasen el pelo, que no lo quería corto, pero parece que esto no lo escucharon en la peluquería ya que, con tan solo poner un pie en ella, ya estaban con las tijeras en las manos.

Me has arruinado la vida. Es lo peor que me han hecho nunca. Mira mi pelo, está corto y destrozado.

Dakota no se creía lo que le habían hecho y salió a la pasarela del cambio muy nerviosa, no obstante, parece que al darse la vuelta le gustó y no se puso violenta como todos creíamos. El cambio de Dakota fue para mejor, sin ninguna duda.

La colaboradora de ‘Sálvame‘, Belén Esteban, apareció en los últimos minutos en ‘Cámbiame‘ para decirle a Dakota que estaba estupenda y que le encantaba su cambio, cosa que, según parece, agradó mucho a la joven.

Parece que Saray Montoya no era la única que no quería que le tocasen el pelo.