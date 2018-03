La situación entre las pretendientas de Albert Álvarez en ‘MYHYV‘ es casi insostenible. No se llevan nada bien y esto no le gusta nada de nada a Albert. ¿Qué pasará finalmente en su trono? ¿Conseguirá tener paz algún día? Parece que no.

Las pretendientas de Albert de ‘MYHYV’ se enfrentan a un reto muy español

La última cita grupal ha dado mucho de que hablar en el plató de Telecinco, y es que si pensábamos que el trono de Violeta es complicado, ni hablar del de Albert. Sus pretendientas no se pueden ni ver, aunque todas la tienen especial tirria a Bela. Es el foco de todas las críticas.

La cuestión es que en la cita grupal que tuvieron en La casa de los tronistas, Albert retó a las chicas a hacer un reto muy español, hacer una tortilla de papas. ¿El problema? Que estas chicas pisan poco la cocina por lo que parece. ¿Qué pasará?

La actitud de Bela, lo que menos le gusta a Albert de ‘MYHYV’

Ya hemos dicho que la actitud de Bela, una de las pretendientas de Albert, no es la mejor, y no solo con sus compañeras, sino con el propio tronista. Bela, al igual que todas las demás, no soporta que Albert le de muestras de cariño a otras. De ahí vienen las discusiones y los enfados.

Esto supone un gran dilema para el tronista ya que él, como siempre dice, quiere que reine la paz durante su trono, pero parece que esto es completamente imposible. La tranquilidad no es algo que vaya con un trono de ‘MYHYV‘, ¿No es cierto?

Aún así, Albert aún tiene esperanzas de que la cosa cambie y de que sus chicas, por fin, se lleven bien. ¿Ocurrirá esto algún día? Nosotros creemos que no, aunque, como bien dice el dicho, de ilusiones también se vive.

Lo que sí es cierto es que las chicas, y no solo Bela, deberían cambiar su comportamiento y dejar los insultos. Al fin y al cabo han ido al programa para conquistar a Albert y no para discutir entre ellas, que es lo que precisamente no quiere el tronista.

Los siguientes programas se presentan moviditos, especialmente el trono de Albert. ¿Cuánto tiempo más conseguirá aguantar esta situación? ¿Lo veremos abandonando el trono o cambiando a las chicas? No te pierdas el resto de programas en Cuatro a las 15:45. Lo peor está por venir.