Espectacular bronca entre Violeta y Álvaro en ‘MYHYV’

Violeta es una mujer de armas tomar y lo demuestra en cada programa. Hoy, como no iba a ser menos, ha vuelto a reafirmarlo tras la espectacular bronca que ha tenido con Álvaro, uno de sus pretendientes favoritos, a causa de la llegada de Noel, ex tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (MYHYV).

Álvaro, atacado por la llegada de Noel a MYHYV

Álvaro ha atacado verbalmente a Violeta tras uno de sus comentarios en los que afirmaba que prefería besarse con Noel antes que con cualquiera de sus cinco pretendientes. Acto seguido, la tronista aclaró que se trataba de una broma, pero a Álvaro esto no le gustó nada de nada y empezó a protestar por la actitud de Violeta, como tantas veces ha hecho ya.

El pretendiente le ha reclamado a la tronista que no para de mirar a Noel y que les está tomando el pelo a los cinco ya que el que le gusta es, precisamente, el canario. Ella ha admitido que es cierto, que le gusta Noel, pero que eso no significa nada. Aún así, la bronca ha seguido y Álvaro ha rechazado la cita que Violeta le había dado minutos antes de ese encontronazo ya que no le apetecía estar a solas con la tronista.

¿El beso de Judas o el beso de Violeta?

Pero, ¿A qué viene toda esta discusión? Pues viene a que minutos antes de la bronca, se han podido ver dos citas diferentes de la tronista, una con Álvaro y otra con Julen, y en las dos ha habido momentos cariñosos de besos tímidos, a lo que Noel le ha dicho a Violeta que si le enseñaba a besar.

Emma, la presentadora, le ha preguntado directamente a Violeta a quién preferiría besar en esos momentos y, aunque finalmente ha dicho que a David, antes ha salido de su boca el nombre de Abel. Tras esto se ha producido la monumental bronca que ha hecho que Violeta haya tenido que tomarse un respiro.

¿Cómo acabará esta situación? ¿Se irá Álvaro de una vez por todas o seguirá luchando por Violeta pese a las discusiones que tienen día sí, día no? ¿O será Violeta la que hable para que Álvaro se vaya del plató? Sea como sea, Violeta ha declarado en varias ocasiones que Álvaro se encuentra entre sus favoritos de MYHYV. ¿Será verdad eso de que los que se desean se pelean?