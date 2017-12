“Un ingeniero español montó Cabify con 10 millones y hoy la compañía vale 1.000 millones”

Eduardo Inda ha considerado este sábado que hay mercado suficiente para que puedan operar tanto las flotas tradicionales de taxis como los nuevos servicios VTC [vehículos con conductor] de las compañías Cabify y Uber. Inda ha hecho estas declaraciones durante el debate abierto en La Sexta Noche sobre la última huelga masiva de taxistas.

“Un ingeniero español de Telecomunicaciones, Juan de Antonio, montó Cabify hace seis años con apenas 10 o 12 millones de euros, y hoy la compañía vale 1.000 millones“, ha señalado Inda, “hay que elogiar a este grandísimo emprendedor español”.

No obstante, el director de OKDIARIO también ha considerado que las nuevas compañías como Cabify y Uber “deben respetar las reglas, que en algunos casos no se están respetando. Yo pediría a Montoro que investigue si estas compañías desvían fondos a paraísos fiscales. Si es legal, no se sanciona. Pero si es ilegal, se debe castigar y recaudar”.