Ponemos a prueba el revolucionario MEATER 2 PLUS, las brasas ya no tienen secretos

Ante nosotros tenemos uno de los gadgets de cocina más interesantes que puede encontrar. Si bien el año pasado ya probamos la primera versión de este dispositivo, la firma lanza hoy, el MEATER 2 PLUS, un producto que viene con una serie de mejoras con respecto a la anterior. Además, lo hemos puesto a prueba y estos han sido los resultados.

MEATER 2 PLUS, ¿qué hay de nuevo?

Si bien nos encontramos con un dispositivo que prácticamente no tiene cambios respecto al modelo anterior en el plano visual, aunque es más fino y completamente metálico, sí que es cierto que viene con una serie de mejoras más que interesantes. En primer lugar, se ha incorporado la carga rápida, que permite qué dispositivo esté cargado a un 50 % es solamente 15 minutos. Esto proporciona autonomía para una cocción de 12 horas. Pero si lo tienes en la base, no debes de preocuparte, ya que la pila tiene una duración de dos años, doblando a su predecesor.

La conectividad ha mejorado también, ya que se ha incorporado la tecnología Buetooth 5 Long Range Mode por tanto, gracias a MEATER Link Wi-fi y MEATER Cloud puedes tener cobertura total en toda la casa o en tu jardín a la hora de hacer una barbacoa.

La sonda incorpora cinco sensores de temperatura interna, además del sensor ambiental. Con ello, se reducen al máximo los errores humanos a la hora de colocar la sonda. El sistema de calibración de tres puntos garantiza una cocción precisa.

Este dispositivo es capaz de soportar prácticamente todo, ya que es resistente a temperatura ambiente máxima de 500°, fácilmente alcanzables en una barbacoa. Los sensores de temperatura interna llevan un máximo de 105°. Además, el MEATER 2 PLUS es 100 % resistente al agua y puedes meterlo si lo deseas dentro del lavavajillas.

Además, quien a quien el dispositivo tienen la opción de mejorar sus técnicas culinarias gracias a las masterclasses que pueden ayudarte a conocer la cocción de barbacoa, con dos zonas, cómo conseguir el dorado perfecto o conocer todos los secretos del ahumado. Hay más de 50 clases y cada semana se lanza una nueva.

Manos a la obra con el MEATER 2 PLUS

La prueba de fuego viene esta vez en forma de una generosa chuleta de cerdo. Sabemos que la carne de este animal nunca debe quedar poco hecha, por lo que una vez atemperada y con el resto de materiales preparados, me puse manos a la obra. En primer lugar, lo que debes hacer es sacar la sonda de su soporte y abrir la aplicación, que está disponible tanto para iOS como para Android. El proceso de emparejamiento es muy sencillo, y en todo momento estás guiado por la propia app. Una vez que ya la sonda está emparejada a tu tu dispositivo, es el momento de comenzar. Para ello, introduje la sonda por un lateral de la chuleta hasta que quedara bien adentro a la vez que encendía el fuego y precalentaba la sartén con algo de aceite.

La zona mide automáticamente la temperatura dentro de la carne y la del exterior. Lo único que debes decirle a la aplicación es el tipo de carne que se trata, cerdo, en este caso, y el corte, una chuleta. Automáticamente aparece un rango de temperaturas en el cual puedes elegir el tipo de cocción. Yo me decanté por un punto más de la última que venía predeterminada, es decir, tostada por fuera y bien hecha por dentro. Así que cuando la sartén ya había tomado algo de temperatura, puse la chuleta encima.

Desde ese momento, la sonda comienza a enviar datos que van quedando reflejados en la aplicación, y al cabo de muy poco tiempo, aparece el tiempo estimado de cocción total de esa pieza de carne. Simplemente se trata de estar atento durante el cocinado en todo momento tienes control absoluto sobre ese producto, y puedes ir jugando con el propio fuego, que en mi caso fue alto en un principio y medio pasado unos minutos de cocción. Llegó el momento de darle la vuelta y continuar con el tostado de la otra parte y seguir las indicaciones del MEATER PLUS 2 mientras el tiempo iba corriendo. Hay que decir que en un principio la sonda da una estimación total, pero este tiempo puede variar en función de la temperatura que alcance la sartén o la barbacoa.

Una vez que el tiempo se ha cumplido, la propia aplicación avisa de que retires la sartén de la fuente de calor y que debes comenzar con el proceso de reposo de la carne, que en mi caso fue de un par de minutos.

Una vez finalizado, llega el momento de retirar la sonda, siempre con un trapo, porque hacer metálica alcanza mucha temperatura, y dejarla en el fregadero. Toca emplatar y realizar el corte para ver si, efectivamente, el grado de cocción interior es el que yo quería.

Pues a las pruebas toca remitirse, la sonda clavó totalmente la cocción que necesitaba, habiendo quedado tostada por fuera y bien hecha por dentro. Un acierto total a la hora de cocinar y que permite dar siempre la cocción necesaria a carnes o pescados.

El MEATER 2 PLUS no, solamente es un dispositivo que puedas usar en sartén o en una barbacoa, puedes utilizarlo para preparar alimentos en el horno, en tu freidora de aire o estándar, lo aguanta todo. Por ejemplo, ahora que llegan en poco tiempo las fechas de Navidad, podemos tener la certeza de que un besugo o un redondo de ternera cocinado al horno va a quedar en su punto. Efectivamente, con este tipo de piezas es mucho más difícil conseguir la cocción perfecta, pero el MEATER PLUS 2 es un vigilante preciso para que esas piezas no se queden crudas. Por supuesto, también para los pollos asados de los domingos, evitando tener que volver a meterlos en el horno cuando ya está todo el mundo a la mesa.

Pensemos en el caso de tiempos de cocción elevados, evitas tener que estar revisando continuamente, ya que la app te va avisando, pudiendo hacer otras tareas.

Precio y disponibilidad del MEATER 2 PLUS

Este dispositivo, que sale hoy a la venta, tiene un precio de 129 €, lo que sin duda no deja de ser un buen estímulo, teniendo en cuenta la precisión que proporciona, su compacto tamaño y diseño y las mejoras que ha incorporado con respecto a la versión anterior.

El MEATER 2 PLUS rediseña el concepto de termómetro de cocina, poniendo a su lado tecnologías de última generación que van en favor de la precisión, y de que puedas presumir de llevar tus elaboraciones a la mesa con total seguridad de éxito.

Agradecer la colaboración desinteresada de Mda Da en la preparación de la receta y en su apoyo logístico.