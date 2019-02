El móvil supera a la televisión para consultar noticias

Mientras que en Estados Unidos el smartphone es el canal rey en la búsqueda de información, en España, en el entorno digital, esto sucede ya entre el móvil y las Smart TV. Además, según el análisis Taboola con un equipo de expertos de neuromárketing, el formato por el que se decantan más los usuarios para acceder a noticias son los feed de contenidos, ya que estimulan mejor el cerebro.

Año tras año, el móvil le ha ido ganando terreno a la televisión como canal para consultar noticias. De hecho, el smartphone se ha convertido en el rey. En Estados Unidos, según eMarketer, es ya el dispositivo más utilizado para consultar noticias por encima incluso de la televisión. En España, sucede otro tanto cuando se compara el móvil con las Smart TV. El smartphone, con el 64% de penetración, es el dispositivo preferido para consultar noticias, frente al 23% de las Smart TV, tal y como señala el estudio Digital News Report.es 2018, elaborado por la Universidad de Navarra, en colaboración con el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford.

Por otro lado, tal y como pone de manifiesto un reciente estudio de Taboola, realizado en colaboración con un equipo de expertos en neuromárketing, la experiencia preferida de los usuarios para consultar contenidos es el feed infinito de noticias. La principal razón de la elección es que los usuarios se entretienen más con él, por encima de otras opciones como el desktop, puesto que su uso estimula mejor el cerebro al segregar más dopamina.

El trabajo de Taboola, revela, además, que cuando se trata de contenidos en formato vídeo, aquellos que los vieron en móvil con un feed registraron un 9,44% más de emoción positiva en su actividad cerebral que los usuarios que los vieron en otras plataformas.

Al mismo tiempo, se pone de manifiesto que para los soportes, la experiencia de scroll infinito es especialmente beneficiosa en móvil. Tras comprar la navegación con smartphone en 500 soportes, se ha descubierto que, en aquellos casos en los que se hizo con el feed de Taboola, por un lado, la tasa de permanencia en el site aumentó un 32% y, por otro, se redujo la de rebote un 67%.

Conscientes de los beneficios que aportan los feed de noticias, tanto para retener a los usuarios como para aumentar los ingresos, en España, los principales grupos editoriales, así como cabeceras o agencias, los están utilizando. Mediaset, OKDIARIO o Europa Press, por ejemplo, utilizan el feed de Taboola en casi todo su tráfico móvil. De hecho, en el último trimestre de 2018, fueron más de 200 millones de páginas vistas de la red de Taboola las que incluyeron el formato Taboola Feed.

Las razones por las que el móvil supera a la televisión

Junto a esto, el móvil se ha convertido en una herramienta extremadamente útil para llenar los tiempos muertos y divertirse viendo contenidos relevantes para los usuarios. También para esta actividad, los feed infinitos de contenidos son los preferidos por los lectores. Y lo son por las siguientes razones.

1ª Entretienen y se vuelven a utilizar por los usuarios gracias a la satisfacción positiva que produce su uso.

2ª Siguen el concepto de variabilidad; la cantidad de veces que se realiza un comportamiento cuando predomina la incertidumbre. Y el efecto sorpresa de no saber lo que viene después es lo que gusta.

3ª Su simplicidad, junto con la facilidad con la que los usuarios navegan por ellos, -se utilizan con una sola mano-, han facilitado su uso entre las personas.

4ª La experiencia de usuario es mejor y más positiva. Llevan a un mayor engagement de los usuarios con los sites y abren importantes opciones de aumentar los ingresos y la visibilidad orgánica de los contenidos.

5ª Facilitan la navegación tras las frecuentes interrupciones que se producen hoy, puesto que los usuarios navegan con el móvil en cualquier lugar a la vez que realizan otras tareas. Sin embargo, y a pesar de esa dificultad, los feed siguen recomendando contenidos tras los frecuentes parones entre el uso del móvil y las otras actividades diarias.