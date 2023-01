Como cada año, una vez concluido el periodo navideño lo que viene es: la cuesta de enero. Un periodo que en este 2023 se presenta más complicado que en años anteriores dado el contexto socioeconómico actual. Con unos niveles históricos de inflación la cuestión energética se ha convertido en el principal foco de preocupación para 1 de cada 4 españoles, solo por detrás del precio de la cesta de la compra y por delante del carburante y la vivienda. Así lo indica el estudio realizado por EcoFlow, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de energía sostenible y portátil. El futuro energético en riesgo: ¿están los españoles preparados para conectarse a la nueva era de la energía sostenible? Un informe en el que se han analizado los hábitos, preocupaciones y retos de nuestro país en términos de consumo, así como el uso de energía sostenible.

Los retos que tenemos por delante

Poniendo el foco en los hábitos actuales, el estudio de EcoFlow revela que este año los españoles se van a apretar el cinturón en cuestiones energéticas para hacer cara a los excesos navideños de los últimos meses. Un dato que pone de manifiesto la preocupación real por el incremento del coste del kW es que el 83% de la población española afirma haber modificado ya algunos de sus hábitos de consumo en el hogar. Lidera el ranking de las principales restricciones el control de uso de los electrodomésticos que más energía necesitan, como son el lavavajillas y la lavadora, con un 71,8%, seguido del apagado completo, sin dejarlos en modo suspensión, de los aparatos con un 37,9%.

«Desde hace meses, el contexto actual de subida de precios empuja a la población a vivir con el continuo sentimiento de tener que hacer malabares para llegar a fin de mes. El encarecimiento del nivel de vida obliga a muchas familias a introducir cambios en su forma de consumir energía para hacer frente a la cuesta de enero, que en este 2023 se presenta especialmente complicada», indica Ryan Xing, director regional de EcoFlow en Europa. «Por ello, desde EcoFlow trabajamos en el despliegue de nuevas formas de suministro eléctrico accesibles para todas las personas y con un impacto positivo sobre la factura de la luz y el medio ambiente. Nuestros productos basados en la energía solar son el aliado perfecto para oxigenar el gasto del primer mes del año», añade Xing.

La calefacción, un lujo en la cuesta de enero

Las cifras son asombrosas, casi 7 de cada 10 españoles no la utilizarán durante los próximos meses. Un dato que destaca por lo alarmante de la situación que provoca es que el 67% de los encuestados afirman prescindir o reducir el uso de la calefacción para poder llegar a fin de mes durante la cuesta de enero. Esta es la realidad de una gran parte de la población, una situación que es especialmente grave teniendo en cuenta la crudeza del invierno en algunas zonas de la geografía española. Parece de ciencia ficción que en pleno siglo XXI los hogares españoles tengan que decidir entre pasar frío o comer, pero lo cierto es que el elevado coste de la luz hace que la calefacción prácticamente se haya convertido en un servicio de lujo.

Como segunda medida para paliar la subida del precio del kW aparece la renuncia al ocio (39,5%), entendido como restauración, cine o suscripciones a plataformas de entretenimiento. Ambas parcelas empiezan a resentirse con la subida generalizada de los precios y la necesidad de hacer frente a cuestiones básicas.

Sin embargo, la apuesta por las energías renovables como una vía de escape al disparado coste de la electricidad, no aparece hasta la última posición con un 18%. Ryan Xing señala que “a pesar de que la sociedad en su conjunto está cada vez más concienciada con todo lo que la sostenibilidad engloba, en algunas áreas (como la energética) todavía cuesta pensar “en limpio” y ser capaces de ver las posibilidades reales que ya existen para abrazar del todo la transición. Por ello, desde EcoFlow empujamos y motivamos el cambio energético. La facilidad de uso y versatilidad de nuestros dispositivos acercan el despliegue de las renovables derrumbando las barreras de entrada que hoy siguen circulando alrededor del nuevo paradigma energético”.

El miedo al desabastecimiento energético

Es una preocupación real entre la población española. A la inflación tenemos que sumarle el miedo a los posibles cortes en el suministro energético que pudieran llegar en un futuro cercano a España. Los conflictos al Este de Europa han acrecentado la inseguridad en torno a la garantía en el suministro de los recursos actuales. Aunque son muchas las voces que aseguran que no pasará, el resquicio de probabilidad que queda es suficiente para que el 70% de los españoles vea plausible un escenario de desabastecimiento energético en los próximos meses. ¿Podría la energía sostenible y renovable hacer frente a esto?08

En este sentido, ante un eventual escenario de falta de suministro energético, los datos de EcoFlow indican que el 72,5% de los españoles no cuenta con un sistema de emergencia o backup para mantener el flujo de consumo energético en caso de necesidad. Este dato evidencia que la sociedad española no está preparada para una situación de cortes o problemas en la red eléctrica actual. Al igual que en otros países es una práctica habitual, en España es una cuestión que no se pone en práctica y que se asume ajena al consumidor final, dejando en las instituciones y gobiernos la responsabilidad en su totalidad.

La gama de baterías eléctricas y portátiles DELTA y RIVER, junto con los paneles solares de EcoFlow, son una apuesta que asegura el suministro energético en caso de situaciones de emergencia o fallos en abastecimiento del sistema eléctrico actual. «Nuestro informe refleja que la sociedad española no está preparada para una situación de emergencia energética. Empresas como EcoFlow debemos promover la concienciación de la sociedad en ese sentido, manifestando y proponiendo lo fácil que es contar con un sistema de reserva energética basado en las renovables. En este sentido, la conectividad entre nuestros productos de EcoFlow permite construir un ecosistema capaz de alimentar energéticamente un hogar teniendo el sol como única fuente de energía. Además, la versatilidad y compatibilidad de nuestras baterías de la gama DELTA y RIVER con el 90% de los aparatos y electrodomésticos del hogar, hacen posible una realidad energética limpia, segura y libre sin dependencia de la red eléctrica actual», concluye Ryan Xing, director regional de EcoFlow en Europa.