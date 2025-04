CaixaBank sufre una caída en sus servicios que afecta a miles de clientes en España

A última hora de la tarde de hoy CaixaBank ha experimentado una interrupción de sus servicios digitales, dejando a numerosos clientes sin acceso a la banca por internet y a la aplicación móvil. La plataforma Downdetector ha registrado un aumento notable en los informes de usuarios que indican problemas para acceder a sus cuentas y realizar operaciones bancarias.

CaixaBank en dificultades

Esta no es la primera vez que la entidad enfrenta dificultades técnicas de este tipo. En diciembre de 2024, CaixaBank sufrió una incidencia similar que afectó tanto a su aplicación móvil como a su servicio de banca online. En aquella ocasión, la entidad descartó que se tratara de un ciberataque y atribuyó el problema a una incidencia técnica.

Los clientes afectados han expresado su frustración en redes sociales y foros en línea, señalando la imposibilidad de realizar operaciones esenciales como transferencias, consultas de saldo y pagos. La dependencia creciente de los servicios digitales en el sector bancario hace que este tipo de interrupciones generen una preocupación considerable entre los usuarios.

Si se trata de acceder desde la versión de escritorio, aparece un error al intentar acceder a la web de CaixaBank desde Safari, con el mensaje: “Load cannot follow more than 20 redirections”. Esto significa que la página ha entrado en un bucle de redirecciones, donde el navegador intenta cargar la web pero se encuentra atrapado saltando de una URL a otra sin fin. Es un fallo técnico del servidor que impide completar la carga correctamente. Aunque no es un problema del navegador ni de la conexión del usuario, se recomienda borrar caché y cookies o probar desde otro navegador o dispositivo. En cualquier caso, es una muestra que indica que se trata de una caída generalizada del sistema de CaixaBank, por lo que la solución definitiva dependerá de que la entidad lo resuelva.

CaixaBank ha informado que su equipo técnico está trabajando para identificar y resolver la causa de la interrupción lo antes posible. Mientras tanto, se recomienda a los clientes que necesiten realizar operaciones urgentes que se pongan en contacto con el servicio de atención al cliente de la entidad a través de los números 93 887 25 25 o 900 40 40 90.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas sólidos y planes de contingencia efectivos en el sector bancario, especialmente en un contexto donde la digitalización de los servicios financieros es cada vez más prevalente. Los clientes esperan que la entidad resuelva la situación a la mayor brevedad y adopte las medidas necesarias para prevenir futuras interrupciones en sus servicios digitales.