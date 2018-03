En estos tiempos en los que vivimos dependemos bastante de la batería de nuestros smartphones. Mientras que esperamos a que en el futuro lleguen las baterías infinitas, hay que pensar en soluciones para que nuestras baterías puedan durar lo máximo posible. Algo fundamental si salimos bastante de nuestro hogar. Una de las mejores medidas es utilizar recursos provenientes de las energías renovables, como los cargadores solares portátiles.

Sencillo funcionamiento

El funcionamiento de un panel o placa solar fotovoltaica que es la que se usa en un cargador portátil eléctrico es simple y efectiva. A pesar de ello, hay que pensar en una de sus limitaciones, puesto que puede recoger poca cantidad de energía.Existen móviles que lo que han hecho es acoplar paneles solares en su carcasa, pero tampoco han terminado de ser la respuesta necesaria.

Cargador solar plegable

Estamos ante la solución de mayor efectividad para beneficiarnos de la energía renovable. Por ello lo mejor es tener un cargador externo que use paneles.

Muchos de estos incluyen una batería en la que se almacena energía recogida por los paneles, que es útil pero poco eficiente desde el punto de vista ecológico, ya que habría que cambiar la batería cada dos años con la gran contaminación que esto produce.

¿Merece la pena optar por un cargador solar?

Lo cierto es que para un usuario normal tiene más inconvenientes que beneficios. Poniendo un ejemplo, para cargar una batería de unos 2000 mAh con la ayuda de un solo mini-panel que cargue 100 mAh por hora haría que tardásemos unas 20 horas, algo que no es posible llevar a cabo por la falta de horas de sol de no ser por la ayuda de las baterías incluidas.

Cargador solar plegable

Hay que pensar, que los agentes externos tienen gran influencia en el funcionamiento continuo de un cargador solar. Cuando no hay sol no hay carga y si el sol tiene como obstáculos las nubes o rayos que incidan sobre los paneles que no sean perpendiculares, la carga no va a ser demasiado fluida.

Si te gusta viajar o practicar actividades al aire libre, puede que comprar un cargador de este tipo tenga sentido para ti y además son bastante más ecológicos que utilizar cualquier otro tipo de cargador, pero si sales poco o vives en un sitio donde el sol aparece más bien poco, te recomendamos que busques otras opciones.

Esperamos que después de este artículo tengas algo más claras las posibilidades de este tipo de cargadores solares.