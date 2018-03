Conoce cómo crear tienda online

Los comienzos en un nuevo negocio nunca son sencillos, porque tenemos que tener en cuenta las situaciones nuevas que no existían antes. Siempre hay puntos positivos y otros que no lo son tanto cuando queremos crear una tienda online. Vamos hablar en esta entrada de ello para que te quede claro qué es lo positivo y lo que no lo es tanto. Así que ¡vamos con ello! las ventajas son muchas, pero también hay que ser muy serios.

Ventajas de crear una tienda online

Si eres dueño ya de una tienda física, vender en un marco como el virtual, hace posible que puedas vender a personas de todo el planeta, por lo que no existen barreras geográficas. La posibilidad de que aumenten las ventas es alta.

Trabajar por Internet hace posible que el contacto con los clientes sea rápido y se extienda en el tiempo. Podemos establecer contacto con las personas por redes sociales, chat o correos electrónicos.

Crear una tienda online es más económico que el mantenimiento de una tienda física, así que olvídate de gastos de alquiler o de comprar un espacio para montar el negocio.

La publicidad gratuita existe con el marketing de contenidos, pero también debes de conocer la importancia de conocer a invertir en medios pagados. Aunque no seas un referente en el uso de las nuevas tecnologías es posible abrir una tienda virtual, puesto que muchos sistemas diferentes te pueden ayudar, solo elije la que mejor te parezca.

Desventajas de crear una tienda online

Para tener un ecommerce, debes dedicarte a ello y si trabajas poco no vas a conseguir muchos frutos. Crear una tienda online demanda esfuerzo, no se trata solo de tomar fotos de productos, buenos textos de presentación y ponerlos a disposición en Internet.

No existe la magia en el mundo digital y hay que trabajar duro si se quieren ver resultados. La competencia es fuerte y conviene no relajarse.

Algo que hay que tener en mente es cómo vas a entregar tus productos. Como mínimo,. la entrega por correo, algo que genera una serie de gastos más allá del propio valor del producto.

Aunque tu negocio sea online hay que tener profesionalidad, por lo que vas a tener que emitir facturas y contar con formas de pago. Pese a que las inversiones iniciales puedan parecer mínimas respecto a las necesarias en una tienda física, existen otros gastos. Si vendes un producto físico, vas a tener que hacer un stock antes.

Esperamos que te hayas hecho una idea. Si te animas a crearla ¡Mucha suerte!