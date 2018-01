¿Cómo funcionan los inhibidores de frecuencia?

Seguro que el nombre de inhibidores de frecuencia os suena. Son aparatos que de vez en cuando salen en las noticias, o en algunas películas de acción o espionaje. Por lo que muchas personas los asocian con este tipo de actividades u operaciones. Por eso, os explicamos qué son y cómo funcionan estos inhibidores de frecuencia. Para tener una imagen mucho más clara sobre estos controversiales dispositivos.

Se trata de aparatos que van desde el tamaño de una simple petaca a una maleta. Por lo que nos encontramos con diversos tipos. Pero, todos ellos tienen el mismo propósito: Interrumpir las comunicaciones. No es demasiado complicado poder hacerse con uno, aunque su legalidad está en entredicho, ya que fueron prohibidos.

Como os hemos dicho, el objetivo de los inhibidores de frecuencia es muy claro: Impedir comunicaciones en ciertas frecuencias. Pero, bloquear un aparato para que no se pueda comunicar con otro no es algo sencillo. Por eso, la solución es impedir ese tránsito de información es simular un ataque DDoS. Es decir, se introduce en la frecuencia indicada ruido o información inútil que provoque que la banda se sature. De esta manera, se impide que la información verdadera no llegue al destinatario.

Los inhibidores se pueden usar para interferir diversos tipos de comunicaciones o dispositivos. Pueden usarse en redes móviles, GPS, infrarrojos, Bluetooth o incluso radares de velocidad. Pero, el funcionamiento es siempre el mismo y son siempre aparatos bastante sencillos. Se basan en un circuito que posee un oscilador que genera la señal, un generador de ruido, una etapa de ganancia para dar la potencia necesaria a la señal y una o varias antenas que van a retransmitir todo lo que la placa ha generado.

Nos podemos encontrar con inhibidores de frecuencia de todos los tamaños. Los hay muy pequeños, tan grandes como un smartphone. Mientras que hay otros mucho más grandes, del tamaño de una maleta. Dependiendo de las frecuencias que se quiera barrer y el alcance se elegirá uno u otro. Ya que los inhibidores más grandes poseen un alcance mucho mayor.

El origen de los inhibidores de frecuencia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Es en esta época tan crucial en la historia mundial cuando se empezaron a usar. Ambos bandos poseían estos aparatos, con los que buscaban interferir en las comunicaciones del enemigo. Tanto para evitar que se recibiera la información necesaria como para expandir información falsa para tender trampas.