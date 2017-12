Facebook ya te permite silenciar paginas o contactos durante un mes

Seguro que, de vez en cuando, alguno de tus grupos de WhatsApp se descontrola y tiene una actividad que te resulta molesta o te distrae, de manera que puedes silenciarlo para no estar recibiendo las notificaciones durante el tiempo que desees. Y ahora en Facebook, tal y como hace tiempo se rumoreaba, también es posible que desees dejar de ver, al menos temporalmente, las actualizaciones o publicaciones de una persona, un grupo o una página. De este modo, ya no tienes que retirar el “me gusta” o darte de baja del grupo, sino que sencillamente puedes silenciar a ese contacto o página durante un periodo de 30 días.

Cuando decidas silenciar a una página o una persona, no deja de estar entre tus contactos o las páginas que sigues sino que sencillamente dejarás de ver sus publicaciones por una temporada, y ese contacto o esa página no recibirán notificación alguna de que han sido silenciados (aunque a decir verdad, es posible que en ocasiones te gustaría hacerles saber que los has tenido que silenciar).

No es la primera herramienta de este tipo que tiene Facebook y como sabes, también puedes usar la opción de Ocultar Publicación que se supone reducirá la frecuencia con que ves las publicaciones de esa página o de ese contacto, aunque no tienes un control exacto de cuántas o cuáles dejas de ver. Sin embargo, con la función de silenciar, sencillamente sabes que vas a “descansar” durante un mes de la página o el contacto cuyas publicaciones te molestan, te parecen repetitivas o sencillamente quieres dejar de ver temporalmente.

La nueva característica se está desplegando ya en todas las regiones, tanto en las versiones web como en las apps para Android e iOS, de manera que si no la encuentras es, como sabes, simplemente una cuestión de esperar unos días hasta que se extienda a todos los usuarios.