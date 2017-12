Nuevas imágenes de los Galaxy A8 2018

Sabemos ya que el Samsung Galaxy A8 de 2018 está al caer, junto con el resto de modelos de esta serie Galaxy A que deberían renovarse de manera más o menos simultánea, y hoy tenemos una filtración más que interesante ya que es la primera imagen supuestamente oficial que los deja ver, aunque van envueltos en una de las carcasas también oficiales de Samsung. A pesar de esta carcasa, el frontal del smartphone se puede apreciar muy bien para comprobar que, efectivamente, tendrá una doble cámara frontal, que suponemos servirá para hacer más especiales los autorretratos. Además, podemos comprobar como la pantalla tiene marcos muy delgados y no hay botones en el frontal, pero el formato es menos alargado que en los Note 8, de manera que no será una pantalla 18:9.

Aunque las imágenes no dejan ver la trasera al aire, sí que hay fotos del lateral que muestran como el diseño del chasis es muy similar a los Galaxy A actuales, con construcción en aluminio con formas suaves, y parece que habrá un altavoz en el lateral. En cuanto a los botones, no se ve por ningún lado el botón para el asistente Bixby, y también se ve que en la parte inferior tendrán un conector USB de tipo C y el minijack para auriculares (es un detalle de agradecer que Samsung no retire esta conexión como están haciendo otros fabricantes).

La trasera nos podemos imaginar que será de cristal, como es costumbre los teléfonos de gama alta de Samsung y sí se puede ver que habrá una única cámara, que suponemos llevará sensor y lentes de calidad similar a las de los Galaxy S8 y bajo ellos está el lector de huella que se ha retirado del frontal.

Por último, lo que dejan ver también estas recreaciones son los acabados en los que estará disponible y parece que al menos habrá un tono dorado, así como el habitual color negro y un tono lavanda o plateado con un ligero tono violeta. Se espera que los nuevos modelos Galaxy A 2018 tengan precios en los mismos rangos que los actuales (entre 300 y 500 euros) y se anunciarán en breve en la feria CES de Las Vegas para estar disponibles durante el mes de enero.