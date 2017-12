El Galaxy S9 llegará en febrero y sin el nuevo lector de huella “invisible”

Con los últimos rumores de adelanto de fechas para el nuevo súper teléfono de Samsung, muchos pensábamos que la compañía podía dar la sorpresa y anunciar el Galaxy S9 este mismo mes de enero en la feria CES de Las Vegas. Sin embargo, hoy hay dos informaciones que afirman que los Galaxy S9 no se verán hasta finales del mes de febrero en la feria Mobile World Congress de Barcelona. Así lo señala PhoneArena haciendo referencia la información de la tienda The Bell y a una información del diario ETnews que señala que Samsung y LG presentarán nuevo teléfonos en la feria CES, pero no serán los súper gama alta Galaxy S9 y LG G7 sino terminales de gama media. Como te puedes imaginar, en el caso de Samsung, la apuesta está muy clara porque llevamos semanas viendo filtraciones de los Galaxy A8 2018 que se espera se presenten en breve.

En el caso de LG, se cree que la otra compañía coreana presentará novedades en series más económicas, en concreto los LG K10, que traerán un diseño más convencional con pantalla 16:9 de 5,53 pulgadas y especificaciones más contenidas con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Así, a pesar de que nos encantaría conocer el Galaxy S9 lo antes posible, parece que no será en enero.

El Galaxy S9 vendrá sin el lector de huella bajo la pantalla de Synaptics

Sin embargo, tener que esperar hasta febrero no es la peor noticia, sino el que se ha sabido hoy que el móvil de Samsung no será el primero en incorporar el nuevo lector de huella dactilar bajo la pantalla que ya está fabricando Synaptics.

Según un colaborador de Forbes, Patrick Moorhead, que ha podido probar una unidad de preproducción del nuevo smartphone que va a lanzar la marca china Vivo, será ésta quien tenga el honor de estrenar esta tecnología de Synaptics. Como quizá sepas, Synaptics anunció que su lector de huella bajo la pantalla estaría pronto en una teléfono de uno de los 5 mayores fabricantes de teléfonos, pero no se refería a Samsung sino a Vivo.