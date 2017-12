El súper móvil Essential PH-1 de Andy Rubin sólo ha conseguido 50.000 unidades vendidas

Seguro que has oído hablar del Essential PH-1, el smartphone que ha lanzado este año el creador de Android, Andy Rubin, y que se puede decir ha sido el primero en estrenar un corte en la pantalla para encajar la cámara frontal en un diseño sin marcos al estilo del Xiaomi MIX. Pues parece que, a pesar de lo mucho que se ha hablado del terminal en publicaciones especializadas, de sus buenas críticas y de las ofertas que rápidamente ha empezado a ofrecer la compañía, las ventas del nuevo terminal son mucho más flojas de lo que se podía pensar, estando por debajo de las 50.000 unidades. El móvil se puso a la venta a finales de septiembre y la cifra de ventas es en realidad una estimación que se ha llevado a cabo por las descargas de actualizaciones de su software de cámara, que se realizan de manera automática, y que quedan reflejadas en la tienda Google Play.

Por otro lado, a pesar de que la cifra de ventas es muy floja, hay que tener en cuenta que se trata de una compañía muy nueva que todavía no conocen muchos usuarios (más allá de los entusiastas), que no tiene una distribución muy desarrollada y que no se vende más que en EEUU y Canadá. Sin embargo, tras haber salido con un precio de unos 700 dólares, el Essential PH-1 ha descendido nada menos que a 500 dólares y la compañía ha llevado a cabo agresivas promociones de descuento para familiares y una oferta en el llamado “Cyber monday” (el lunes posterior a la fiesta de las compras o Black Friday) en el que se vendió a un precio de 399 dólares incluyendo el accesorio de cámara 360.

Algunos medios como Android Police, que es el que ha dado “la voz de alarma” sobre las escasas ventas, hacen un resumen de cálculos que indica que esta cifra quizá no sea muy exacta; pero todo apunta a que realmente estamos ante una salida al mercado muy poco exitosa para el que se supone iba a ser un móvil “revolucionario” por venir de uno de los creadores de Android.

Como decíamos, las críticas y opiniones con respecto al Essential PH-1 han sido bastante positivas, salvo por lo que respecta a la cámara y en lo que el fabricante está trabajando para mejorar a través del software; pero parece que no aporta nada especial además de un diseño muy atractivo y un sistema para adaptar módulos al estilo de los Moto Mods del Moto X. Así, ya sabemos que el primer intento de Andy Rubin no ha tenido el éxito que se esperaba, pero no hay que descartar ya al fabricante porque, como ha demostrado Google con sus Pixel 2, a veces hace falta un segundo (o tercer) intento para consolidarse en un mercado cada vez más competitivo y en el que es difícil diferenciarse.