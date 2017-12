Samsung también ha patentado un móvil con pantalla envolvente

Quizá recuerdes que hace algún tiempo (bastante, en realidad) se rumoreaba que Apple estaba detrás de crear un iPhone cuya pantalla rodeaba toda la carcasa envolviendola. Se trataba del llamado iPhone “wraparound display”, en el que los laterales de la carcasa también eran pantalla e incluían botones virtuales y controles en función del contexto. Pues hoy, cuando ya no se habla mucho de estos conceptos, su gran rival Samsung ha publicado una patente que muestra un móvil con pantalla curva envolviendo el cuerpo del smartphone hasta ocupar también más o menos la mitad de la parte trasera.

La patente ha sido publicada por LetsGoDigital, que últimamente está filtrando muchas patentes de la compañía coreana, y parece ser que la fecha en la que se presentó para su registro en EEUU fue en septiembre de 2016, lo que significa que puede ser un concepto que después Samsung ha abandonado en favor de los nuevos diseños plegables que estamos viendo en los últimos tiempos.

Curiosamente, hace meses vimos también un concepto parecido de LG, aunque con la pantalla envolviendo el smartphone por la parte superior.

Como puedes ver en las imágenes de la patente de Samsung, la pantalla se curva en uno de los laterales para alcanzar la parte trasera, lo que a fin de cuentas es similar a tener una segunda pantalla en la parte trasera como tiene el Meizu Pro 7. Esta pantalla trasera (o esta zona de pantalla) puede servir para mostrar notificaciones o para poder hacerse autorretratos con la cámara principal, mientras que la zona lateral podría integrar controles contextuales. Sin embargo, a día de hoy, no se entiende que este concepto pueda resultar demasiado interesante, sobre todo el hecho de que la pantalla continúe sobre el lateral ya que no hace más que añadir fragilidad y en realidad es más cómodo tener los controles en el frontal para no modificarlos sin querer al agarrar el móvil (algo que es un problema ya en los móviles sin marcos que no tienen espacio para sujetar el terminal sin tocar la pantalla).

En cualquier caso, la patente no deja de ser curiosa, como le sucedía a los conceptos que circulaban del iPhone con pantalla envolvente, y a día de hoy sería muy fácil para Samsung fabricar un terminal con esta pantalla ya que su tecnología de paneles flexibles está muy desarrollada. Sin embargo, es poco probable que Samsung se decida a lanzar un dispositivo con este diseño, cuando parece que es mucho más interesante un smartphone plegable que se convierte en tableta con una gran pantalla que puedes ver por completo.