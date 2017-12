El iMac Pro de Apple sale a la venta este viernes con precios “desde 5.000 dólares”

Quizá sabes que Apple se ha encontrado con la necesidad de dejar en una especie de “punto muerto” su gama de ordenadores profesionales Mac Pro, debido a que su diseño era “tan avanzado” en 2013 (o quizá debería decirse “cerrado y complicado de actualizar”), que la compañía no podía hacerlo evolucionar convenientemente. Así, hasta que llegue el Mac Pro de nueva generación que se espera tenga una arquitectura abierta y modular, Apple ha anunciado ya la disponibilidad casi inmediata de su iMac Pro, una versión orientada a profesionales de su ordenador todo en uno que viene con potentes procesadores Xeon, pero que curiosamente es incluso más cerrado en diseño que el iMac normal ya que ni siquiera puedes ampliar la RAM del equipo.

El iMac Pro fue anunciado hace ya algunos meses y hoy se ha desvelado que estará a la venta a partir de este viernes día 14, aunque todavía no se puede reservar en la tienda de Apple, de manera que tampoco se conocen las configuraciones disponibles, aunque se ha comunicado que el precio de partida será de uno 5.000 dólares.

El iMac Pro, comparte el diseño todo en uno del iMac convencional, y tiene pantalla retina 5K de 27 pulgadas; pero su interior es muy distinto. El equipo lleva procesadores Intel Xeon (que son los que emplean servidores y estaciones de trabajo de alta potencia) con entre 8 y 18 núcleos, dotaciones de RAM entre 32 y hasta 128 GB y sistemas gráficos Radeon Pro Vega 56 con 8 GB de memoria dedicada o Radeon Pro Vega 64 con 16 GB de memoria de vídeo. En almacenamiento puede ser de 2 o 4 TB de capacidad con tecnología SSD de estado sólido y en lo que respecta a conexiones tiene cuatro puertos Thunderbolt 3 USB-C, cuatro conectores USB 3 de tamaño convencional, ranura para tarjetas SD y conexión de red Ethernet a 10 GB.

A pesar de la potencia que pueden alcanzar las configuraciones, como decíamos, el mayor obstáculo para que este iMac Pro triunfe entre los profesionales es que no se puede actualizar en absoluto (ni siquiera la RAM), lo que significa que deberás elevar al máximo la inversión para alargar la vigencia del ordenador (y conociendo los precios que cobra APple por la RAM y el almacenamiento ya te imaginas que el precio no va a ser muy económico).

A pesar de que todavía no ha salido a la venta y el anuncio de la disponibilidad ha sido un poco por sorpresa, Apple ya ha dejado que algunos “Youtubers” conocidos hayan podido probar la máquina durante una semana, de manera que ya puedes encontrar algunos análisis (no muy en detalle) del iMac Pro. En estos análisis, el consenso general es que el iMac Pro tiene un diseño perfecto para profesionales independientes que quieren la sencillez de un todo en uno, con una potencia ciertamente elevada; pero con el gran inconveniente de no poderse actualizar, algo muy arriesgado para quien va a invertir más de 5.000 dólares en un ordenador que debe rendir de manera óptima durante unos cuantos años.