Jonathan Ive vuelve al diseño de productos de Apple

Cuando hayas leído este titular es posible que hayas pensado ¿es que Jonathan Ive no era el jefe de diseño estos años? ¿Entonces quién ha diseñado los últimos iPhone X, los MacBook con la segunda pantalla touch bar y todo el resto de productos que Apple ha lanzado este año? Pues aunque parezca extraño, el genio del diseño de Apple, a quien el mismo Steve Jobs designó para liderar la creación y el diseño de productos de la compañía ha pasado los dos últimos años centrado en otro “producto” de Apple, que han sido nada menos que sus espectaculares oficinas Apple Park y el famoso edificio circular en forma de ovni. Así, una vez que las obras están finalizando, el ejecutivo volverá a estar involucrado en el día a día del desarrollo de los productos y todo el resto del equipo, tanto de hardware como software le reportará de nuevo a él.

Si te estás preguntando qué puede tener que ver esta noticia con los propios productos de Apple, quizá es porque no has leído los duros comentarios y críticas que han sufrido muchos de los últimos dispositivos de la marca. Desde el propio fiasco del Mac Pro, que Apple ha tenido que dejar en modo “modelo obsoleto a la venta” mientras rediseña por completo el concepto de ordenador profesional, la propia segunda pantalla touch bar del MacBook Pro que tanto está siendo criticada y el portátil en sí, o detalles como el controvertido modo en que se carga el Apple Pencil insertándose en el iPad o el feo “notch” del iPhone X; todo ello son “errores” que muchos achacan a la ausencia del jefe de diseño Jonathan Ive. No obstante, como decíamos, el ejecutivo sí ha supervisado todos los productos aunque no ha estado involucrado en el día a día de su creación.

Por otro lado, la decisión de que Jonathan Ive se centrará en la creación y construcción de Apple Park también tiene que ver (o al menos es lo que se dice por quienes conocen de cerca la compañía) que el genio del diseño había manifestado su cansancio, por lo que la retirada del día a día del desarrollo de productos había sido también una decisión personal. Ahora, Ive regresa a su puesto habitual, y aunque se desconoce en qué proyectos trabajará, muchos creen que Apple podría estar detrás de crear dispositivos plegables y unas gafas de realidad aumentada, rumor que ha tomado más fuerza tras la adquisición de Vrvana. En cualquier caso, a partir de ahora, si encuentras que alguno de los productos de Apple tiene un error manifiesto de diseño, ya no puede decirse que sea porque Jonathan Ive no estaba centrado en su trabajo.