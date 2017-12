Los Xiaomi Redmi 5 y Redmi 5 Plus ya son oficiales

Tras haber mostrado unas primeras imágenes hace un par de días, hoy la marca china Xiaomi ha presentado oficialmente sus nuevos terminales asequibles, los Redmi 5 y Redmi 5 Plus, que traen por primera vez un frontal con marcos reducidos y una pantalla 18:9 como es ya la moda de 2017, a la que se suman una construcción metálica, lector de huella, baterías generosas… es decir dos smartphones a los que no les falta de nada y que tendrán además precios que partirán de sólo unos 105 euros en el Redmi 5 y 130 euros en el Redmi 5 Plus.

Como ya se pudo ver hace unos días, el diseño de los Redmi 5 es poco arriesgado pero muy atractivo con la carcasa en aluminio de tipo unibody y con los frontales en blanco o negro según el acabado, entre los que destaca un azul muy llamativo. Este frontal es como decíamos de marcos reducidos y la pantalla tiene 5,7 pulgadas en el Redmi 5, con resolución de 1.440 x 720 píxeles; y 5,99 pulgadas en el Redmi 5 Plus, resolución de 2.160 x 1.080 píxeles. Así, sobre todo en el caso del más económico y “compacto” la resolución no es muy elevada, pero a cambio tendrás una mejor autonomía. En ambos casos, la pantalla tiene las esquinas redondeadas. La trasera es de formas suaves y en ella se encuentra una única cámara con el lector de huella bajo la lente y el flash LED, que es doble en el Redmi 5 Plus.

En lo que respecta a las cámaras, los más destacable es que la frontal tiene flash LED, algo no muy habitual, y el sensor tiene 5 MP. La trasera tiene sensor de 12 MP con enfoque por detección de fase y lente con apertura F/2.2. En este aspecto, como era de esperar no hay florituras como dobles cámaras; pero Xiaomi asegura que el sensor tiene píxeles de 1,25 micrones para recoger más luz.

En el interior, el Redmi 5 cuenta con el Snapdragon 450 (el nuevo chipset de gama asequible de Qualcomm) con 2 o 3 GB de RAM y con 16 o 32 GB de almacenamiento ampliables. En el Redmi 5 Plus, el procesador sube un escalón y se trata de Snapdragon 625 con 3 o 4 GB de RAM y con 32 o 64 GB de almacenamiento ampliables. Las baterías son de 3.300 mAh para el Redmi 5 y 4.000 mAh para el Redmi 5 Plus y llevarán de serie Android 7.1.2 con la personalización MIUI.

De momento se desconoce si estos modelos llegarán a nuestro mercado; pero lo lógico es que lo hagan en un futuro próximo aunque es posible que tarden algún tiempo, ya que Xiaomi tiene que adaptar los módems LTE a las bandas 4G europeas.