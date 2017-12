El asistente Bixby de Samsung llegará en breve en castellano

Samsung ha tenido muchos éxitos en 2017, pero no se puede decir que el asistente inteligente Bixby haya sido uno de ellos. Por suerte, parece que la compañía está trabajando a marchas forzadas para mejorarlo y según los últimos rumores, el soporte para voz en castellano está a punto de llegar, lo que sin duda sería una gran noticia para los más de 500 millones de personas que hablan nuestro idioma y sobre todo para nuestro mercado, en el que Samsung es uno de los fabricantes más populares. Según explica SamMobile, algunos usuarios ya están encontrando como entre los idiomas soportados por el asistente de Samsung ya aparece el español, aunque parece que de momento es el español de Estados Unidos, lo que significa que la compañía a va atender primero la demanda de la comunidad hispana de dicho país.

Sin embargo, el hecho de que ya aparezca el español de América significa que no tardará demasiado en llegar el mismo idioma adaptado a nuestro territorio. Recientemente, Samsung ha incorporado el idioma inglés, lo que ha hecho que muchos usuarios que hablan este idioma puedan aprovechar el asistente para dar órdenes de voz al smartphone. Sin embargo, con la competencia de Google Assistant, que además está en castellano desde hace algunas semanas, Samsung tiene complicado conseguir que sea muchos los que aprovechen el botón dedicado de Bixby que tienen móviles como los Galaxy S8 o el Note 8. De hecho, aunque Samsung ya ha dejado claro que no permitirá que uses este botón extra para nada que no sea Bixby, al menos ya deja desactivarlo por completo para que no lo pulses de forma involuntaria.

Para saber qué idiomas puedes usar mediante comandos de voz con el asistente Bixby, debes abrir la propia aplicación, con el botón dedicado o deslizando hacia la derecha, y entrar en los ajustes (en la parte superior en el menú de puntos suspensivos), en el que verás un apartado en el que se listan los idiomas disponibles y las voces.