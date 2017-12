Así será el iPhone 9 “low cost” de Apple en 2018

Todavía quedan alrededor de 10 meses para que Apple renueve sus iPhone en 2018. Sin embargo ya tenemos bastantes indicios de la gama que prepara la compañía de Tim Cook que traerá hasta 3 nuevos modelos, incluyendo un iPhone 9 “low cost” que partirá de 649 dólares y que usará una pantalla LCD en lugar de los paneles OLED que tendrán los iPhone Xs e iPhone Xs Plus. Y hoy, según recoge el diario japonés Nikkei, se asegura que este iPhone 9 tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas y una carcasa de metal sin la trasera de cristal como tienen el iPhone 8 y los iPhone X, lo que abaratará su precio.

Según otros rumores, Apple va a intentar por todos los medios encontrar un suministrador de pantallas OLED que no sea Samsung, ya que a pesar de que la compañía coreana produce los mejores paneles del mercado con esta tecnología, no deja de ser uno de sus grandes rivales con el que todavía mantiene incluso disputas legales que vienen de hace un lustro. Entre los candidatos a fabricar pantallas para los iPhone de 2018 el que más suena es sin duda LG, que ha realizado fuertes inversiones en la fabricación de pantallas OLED, pero que ha sido cuestionada en los últimos meses por la calidad de las pantallas del Pixel 2 XL que no ha acabado de convencer a los expertos, mientras que la pantalla del iPhone X ha sido calificada como la mejor del mercado.

En todo caso, el modelo iPhone 9 que saldrá a la venta en 2018 tendrá una pantalla LCD de 6,1”, muy probablemente fabricada por LG o Japan Display, sin marcos y con el característico notch; ya que este smartphone eliminará también el lector de huella e integrará una cámara True Depth con reconocimiento facial Face ID. De este modo, la compañía quiere dejar de lado los lectores de huella para diferenciar su iPhone de los smartphones convencionales, aunque los fabricantes del ecosistema Android están haciendo también grandes avances en reconocimiento facial y algunos como la compañía china Honor (Huawei) ya ha anunciado una cámara frontal con sensor 3D que verá la luz próximamente en sus teléfonos. Del mismo modo, Qualcomm ha desvelado que su procesador Snapdragon 845 incluirá soporte para reconocimiento facial mediante cámaras 3D con infrarrojos, lo que significa que en 2018 podemos ver otros teléfonos con sistemas a la altura del Face ID de Apple.