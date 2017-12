Qualcomm presenta oficialmente el Snapdragon 845

Qualcomm ha desvelado ya de manera oficial su nuevo procesador que llevarán los mejores móviles de 2018, el Snapdragon 845. Sin embargo, de momento no se han dado muchos detalles sobre la características del nuevo chipset, ya que se espera que a lo largo de hoy se vayan comunicando en en la reunión para desarrolladores y fabricantes que Qualcomm está celebrando en Hawai. Básicamente, lo que se ha anunciado son datos que ya se rumoreaban como el número de núcleos o la tecnología de fabricación y, aunque no se ha dado fecha de disponibilidad, se asume que ya están siendo fabricados en volumen por Samsung en sus factorías.

Y es que los Snapdragon 845 estarán fabricados con la nueva tecnología LPP de segunda generación de Samsung con proceso de 10 nanómetros, de manera que habrá que esperar un año para dar el salto a los 7 u 8 nanómetros con la tecnología EUV (Extreme Ultra Violet, o litografía extrema ultravioleta) que llegará de la mano de Samsung o TSMC (que fabrica los chips de compañías como Apple).

Conexiones LTE a 1,2 Gbps con el Modem X20 LTE

Como se esperaba, Qualcomm ha confirmado que los procesadores irán acompañados del módem 4G X20 LTE que consigue velocidades de descarga de hasta 1,2 Gbps. Además, tendrán ocho núcleos: cuatro basados en los ARM Cortex-A75 (de alta potencia) y 4 núcleos ARM Cortex-A53 que usarán la tecnología DynamIQ para una mejor multitarea con un menor consumo. Junto a esta CPU se incorpora el nuevo sistema gráfico Adreno 630 optimizado para realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial y visión 3D.

Xiaomi Mi 7 y LG G7 confirmados para el Snapdragon 845

De momento no se sabe mucho más del Snapdragon 845, aunque se ha confirmado que el Xiaomi Mi 7 y el próximo LG G7 llevarán el súper procesador de Qualcomm. Aunque no se han dado fechas, ni siquiera de referencia, todo parece indicar que los nuevos súper teléfonos se podrían anunciar a primeros de 2018 y no a finales de febrero en la feria MWC como es habitual.