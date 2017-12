Estos son los 20 vídeos de YouTube que deberías haber visto en 2017

Como cada año, YouTube ha anunciado su lista de vídeos más populares o “virales” del año en nuestro país, la llamada Rewind 2017 en la que se elabora un ranking de los vídeos que han tenido más reproducciones, más “me gusta” o más comentarios durante el año. Por supuesto, no esperes que muchos de estos vídeos tengan una calidad especialmente destacable o que siquiera se pueda decir que tengan algún interés para quienes no son aficionados a los “YouTubers”. Y es que entre los primeros puestos de la lista puedes encontrar perlas como “El regalo maldito de YouTube” de El Rubius, la imitación de Pikotaro por Arturo Valls en el programa Tu Cara Me Suena o el fiasco de Manel Navarro en el festival de Eurovisión y su famoso gallo del “Do It For Your Lover”.

Según explica Google en su Blog, no hay un modo de saber si un vídeo se va a convertir en “viral” (muy popular y compartido), pero los más vistos según YouTube son entretenidos, generan una intención de compartirlos y proceden de canales con una elevada audiencia de suscriptores.

Además de los vídeos más vistos o populares, YouTube elabora también una lista de los vídeos musicales que más han destacado. Igualmente, el ranking pone en evidencia que lo más popular no es exactamente lo que puede considerarse de mejor calidad musical, y la lista está encabezada por el Despacito de Luis Fonsi, el Súbeme la Radio de Enrique Iglesias o Felices los 4 de Maluma, es decir, las mismas canciones que se han repetido hasta la saciedad durante todo el año.

Los 10 vídeos musicales más importantes de 2017 en España según YouTube