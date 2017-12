Android Oreo Go Edition, llega el sistema para los móviles asequibles

Quizá sabes que Google presentó hace algunos meses una versión de Android creada especialmente para funcionar en smartphones de potencia reducida, el llamado Android Go, y pensada para que los fabricantes (sobre todo en países emergentes) puedan lanzar teléfonos con menores dotaciones de RAM y almacenamiento. Y hoy, Google ha anunciado que ya está disponible para desarrolladores y fabricantes la versión de Android Go basada en Android Oreo (Android 8), cuyo nombre oficial es Android Oreo Go Edition. La ventaja de esta versión es que permite un mejor funcionamiento en smartphones con 1 GB de RAM o incluso con 512 MB (algo muy raro de ver ya hoy en día) y con capacidades de almacenamiento de sólo 8 GB, que sólo encontrarás ya en móviles muy de entrada de gama.

Además, según Google, las apps optimizadas para Android Go ocupan la mitad de espacio, en comparación con lo que ocupan en Android 7 y el sistema operativo viene ya configurado para ahorrar datos (algo que puedes activar tu mismo también en Android normal en la configuración de tu smartphone). Según Google, con este ahorro de datos activado en el navegador Chrome, un usuario medio puede ahorrar más de 600 MB al año, lo que ciertamente no es mucho para mercados en los que son habituales las tarifas de muchos gigabytes mensuales de consumo, pero en mercados emergentes puede ser un ahorro importante. Además, con estas funciones de ahorro, puedes decidir qué aplicaciones consumen datos en segundo plano, lo que te da un mayor control sobre lo que gastas.

En lo que se refiere a las aplicaciones que vienen instaladas con el sistema, serán las mismas que tiene en un terminal Android, como Gmail, Google Assistant, Google Maps, Google Fotos, etc; pero en versiones ligeras. Igualmente, al entrar en la tienda Play Store, verás destacadas o separadas las aplicaciones que han sido también optimizadas para Android Go, y Google afirma que la mayoría de los programas que han sido adaptados ocupan un tamaño inferior a 5 MB.

De momento, Google no ha dado fecha estimada de cuando empezaremos a ver terminales con este sistema, pero se espera que se empiecen a anunciar a primeros de 2018. Así, es posible que si usas un smartphone avanzado no te parezca muy importante; pero puede ser un cambio muy interesante para los móviles asequibles, que pueden venir muy bien para los usuarios con necesidades más básicas o con presupuestos ajustados.