Según Apple, los iPhone X no son para compartir

Quizá sabes que una de las cosas que distingue al desbloqueo mediante el reconocimiento facial del iPhone X, frente al desbloqueo con huella dactilar que tienen los iPhone “normales” (más allá de que uno se hace con el rostro y el otro con un dedo), es que en el iPhone X sólo puedes almacenar un rostro para acceder al móvil mediante Face ID. Esto significa que no puedes dejar que otra persona tenga acceso a tu smartphone, ni siquiera de modo temporal, salvo que le permitas saber tu código de desbloqueo. Por el contrario, como sabes, en un iPhone convencional (o en un iPad, en el que tiene más sentido), sí puedes añadir varias huellas dactilares para que otras personas usen el dispositivo. Pues bien, según Apple, nunca ha tenido intención de dejar que puedas compartir el iPhone o el iPad, como sucede en el iPhone X, y el añadir varias huellas sólo tenía como objetivo hacer más cómodo el desbloqueo al mismo usuario.

Como quizá sabes también, los iPhone (o los dispositivos iOS) no tienen soporte para múltiples usuarios ni un modo niños, aunque sí el llamado acceso guiado con el que puedes bloquear de manera temporal el dispositivo para que sólo se use una aplicación (a modo de quiosco) de la que no podrán salir. Pues según Craig Federighi, máximo responsable de software de Apple, en realidad nunca quisieron dejar que añadieras una huella de otra persona, del mismo modo que ahora no puedes añadir un segundo rostro a Face ID en el iPhone X, sino tan sólo hacer más cómodo el desbloqueo con huella cuando estás usando el móvil de un modo distinto o con otra mano.

Según publica BGR, las palabras del jefe de desarrollo de software de Apple han sido las siguientes.

“Actualmente nos estamos centrando en la autenticación de un solo usuario. Incluso el objetivo del soporte para varias huellas de TouchID era permitir que un solo iPhone desbloqueara el dispositivo con el pulgar en ambas manos, no para habilitar la autenticación multiusuario. Ciertamente tendremos en cuenta sus comentarios a la hora de desarrollar Face ID en el futuro”.

Así, como nos temíamos, Apple no tiene intención de integrar soporte multiusuario en iOS ni en sus sistemas de autenticación, lo que puede tener su lógica para mantener la máxima seguridad; pero que puede llegar a ser incómodo si tal y como se espera, Face ID llega al iPad, un tipo de dispositivo que se usa mucho en familia. Eso hace que en muchos hogares que se comparte la tableta se deje directamente sin control de acceso, pero sería muy interesante tener algún sistema para dar una entrada ilimitada (por ejemplo a los adultos de la casa) y un acceso restringido a los más pequeños como puedes tener en Android.