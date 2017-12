El responsable de Android Wear abandona Google

Si te fijas un poco en el tipo de relojes inteligentes que se han hecho mínimamente populares comprobarás que más allá del Apple Watch, los relojes de Samsung o las pulseras de fabricantes como Fitbit, no hay muchos usuarios llevando relojes con el sistema Android Wear de Google. De hecho, de entre los últimos productos que ha presentado Google como su altavoz Google Home Mini o los auriculares Pixel Buds no hay nada que tenga que ver con sus sistema para wearables ni sus relojes. Pues bien, por si las cosas no iban lo bastante flojas para los relojes basados en Android Wear, hoy se ha sabido que el máximo responsable de su desarrollo en Google, el jefe de ingenieros David Singleton, ha abandonado la compañía para fichar por Stripe, una empresa especializada en tecnología de pagos para aplicaciones empresariales.

En cierto modo, la noticia podría ser hasta positiva si Google se decide a apostar por hacer de Android Wear un sistema verdaderamente interesante y, por qué no, marcar el camino al resto de fabricantes con un reloj Pixel Watch, como está haciendo con sus móviles. David Singleton entró en Google en 2006, ha trabajado en distintos proyectos relativos a movilidad dentro de Google (desde las búsquedas por voz, pasando por YouTube o Google Voice) y ha sido responsable de aplicaciones como Google Fit antes de liderar el equipo de Android Wear. De su salida de Google, curiosamente, el mundo se ha entregado por la publicación en Twiiter de la bienvenida a Stripe por el presidente de la compañía Patrick Collision.

Como sabes, no son muchas las novedades que se presentan últimamente relativas a los relojes Android Wear. Este año ha llegado la esperada actualización 2.0, pero realmente no ha ido acompañada apenas de nuevos modelos o fabricantes que se sumen a la plataforma, más allá de fabricantes de relojes tradicionales o firmas de moda que están presentando algunos dispositivos con diseño atractivo aunque con pocas prestaciones importantes. De hecho, las cifras de ventas ya muestran desde hace tiempo que una marca como Samsung, que usa un sistema propio en sus relojes (Tizen) supera en cuota de mercado a Android Wear, aunque el mercado sigue liderado por completo por Apple que tiene nada menos que un 57 por ciento de cuota.

Así, con la salida de David Singleton del equipo de Google, tan sólo se espera de momento la actualización de Android Wear a la base de Android 8; pero lo que necesita realmente el segmento de relojes inteligentes es un nuevo enfoque que los haga realmente útiles más allá de proporcionar acceso a las notificaciones, servir como control de la música o para medir el ritmo cardiaco.