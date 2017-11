Ingenieros de Google inventan un sistema para evitar que cotilleen la pantalla de tu móvil

Estás tranquilamente escribiendo un mensaje que crees que es privado o viendo cualquier cosa en tu smartphone y, cuando te quieres dar cuenta, hay alguien cotilleando tu pantalla desde detrás. Pues bien, para evitar una situación de este tipo en la que alguien esté cotilleado o espiando tu móvil sin que te des cuenta, dos investigadores de Google han creado un sistema que usa visión artificial y que es capaz de alertarte cuando hay otro par más de ojos (además de los tuyos) mirando la pantalla de tu smartphone.

Los dos desarrolladores son Hee Jung Ryu y Florian Schroff de Google y han creado una aplicación en un Google Pixel que utiliza la cámara frontal del smartphone y un sistema de inteligencia artificial para detectar que hay unos ojos “indeseados” mirando la pantalla. El sistema es tan impresionante que puede detectar que la persona que hay detrás está mirando o no, y en tan sólo dos milisegundos puede reconocer la mirada para inmediatamente ocultar la pantalla y alertar al usuario.

En la demostración que puedes ver en el vídeo, uno de los científicos está escribiendo en Hangouts en el móvil y, al detectar la mirada del segundo por encima del hombro, oculta la pantalla, de modo que es imposible que le de tiempo a leer lo que hay escrito. Por desgracia, lo que no sabemos es si el sistema podría funcionar si la otra persona lleva gafas de sol (probablemente no, pero en este caso sí podría dar una alerta menos expeditiva o bajar el brillo lo suficiente para que las gafas de sol no permitan ver la pantalla).

El nuevo sistema se va presentar la semana que viene en la conferencia sobre inteligencia artificial, la llamada Neural Information Processing Systems Conference, en Long Beach y, aunque ha sido creada por empleados de Google no se puede adelantar si se incluirá en el sistema Android algún día, aunque parece tan útil que cuesta pensar que no llegue a convertirse en una aplicación o parte del sistema.